Handelsblatt: восток Германии выступил за пересмотр санкций против России

Главы восточных земель Германии выступили за смягчение санкций Евросоюза и «новый подход» в отношении России, сообщает Handelsblatt. Санкции не показали «никакого эффекта» против Москвы, при этом от них сильно пострадали восточногерманские фирмы, заявил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф после встречи с коллегами в Берлине.
Премьер-министры восточных земель Германии высказались за ослабление санкций ЕС против России, сообщает Handelsblatt. «Санкции не продемонстрировали никакого эффекта, поэтому необходим новый подход», — заявил премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф после встречи со своими коллегами в Берлине.
По словам Хазелоффа, такие важные продукты российского экспорта, как нефть и газ, мало затронуты санкциями. Кроме того, санкции принесли больше вреда восточногерманским компаниям, имеющим более тесные связи с Россией, чем западногерманским. Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг также выступила за смягчение санкций. «Россия нарушила международное право в украинском конфликте, однако перспективы могут быть только в сотрудничестве», — отметил Хазелофф. Данная тема будет обсуждаться с будущим правительством Германии.
Как напоминает издание, ряд восточногерманских политиков уже высказывались против санкций, введённых в 2014 году. Министр иностранных дел Зигмар Габриэль также неоднократно выступал с этим требованием, при этом подчёркивая, что отмена санкций должна быть связана с выполнением Минских соглашений, которые нарушаются и украинской армией, и «пророссийскими сепаратистами», резюмирует Handelblatt.
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