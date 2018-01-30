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Politico: Госдеп отчитал Москву за «поощрение незаконного поведения» КНДР

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Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Россию в неспособности обеспечить выполнение международных санкций против Пхеньяна. По словам американской чиновницы, Россия через свои порты позволяет КНДР «незаконно торговать» своим углём, передаёт Politico.
Politico: Госдеп отчитал Москву за «поощрение незаконного поведения» КНДР
Reuters

Госдепартамент США обвинил Москву в неспособности обеспечить выполнение международных санкций против КНДР и предупредил, что у него больше нет времени терпеть «отговорки». Официальный представитель американского ведомства Хезер Науэрт выступила с этим заявлением после появления сообщений о том, что в прошлом году Россия помогала Пхеньяну поставлять уголь в Южную Корею и Японию, пишет Politico.      

«Мы предупреждали Россию о незаконной торговле северокорейским углём через её порты. Россия заявляет, что она будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР», — написала Науэрт в Twitter. «Больше нет времени для отговорок», — добавила она.
 
Издание напоминает, что в августе Совбез ООН принял ряд ограничений против правительства Северной Кореи, возглавляемого Ким Чен Ыном, чтобы вынудить его прекратить ракетные испытания и свернуть ядерную программу. В декабре международная организация расширила санкции, которые включили запрет на большую часть северокорейского экспорта бензина, дизеля и других нефтепродуктов.
 
Politico также отмечает, что в последние несколько недель американские дипломаты заняли более жёсткую позицию в отношении России и её президента Владимира Путина. В частности, госсекретарь Рекс Тиллерсон и постпред США при ООН Никки Хейли осудили Москву за поддержку сирийского лидера Башара Асада на фоне сообщений об использовании химического оружия в регионе.
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источник
Politico США Северная Америка
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