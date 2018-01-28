Bloomberg: США усовершенствовали свою мощнейшую неядерную бомбу

США модернизировали и приняли на вооружение свою крупнейшую неядерную бомбу, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные представителей американских ВВС. Авиабомба GBU-57 предназначена против подземных целей и может быть использована против Северной Кореи, отношения Вашингтона с которой остаются напряжёнными, добавляет издание.

ВВС США приняли на вооружение модернизированную версию своей мощнейшей неядерной бомбы — GBU-57, сообщает журналист Bloomberg Энтони Капаччо со ссылкой на представителя ведомства капитана Эмили Грабовски. Эта авиабомба имеет массу более 13 тонн и заряд почти 2,5 тонны, её может нести только бомбардировщик B-2.

Данные бомбы находились на вооружении Военно-воздушных сил США уже несколько лет и предназначались для целей, находящихся под землёй. GBU-57 может использоваться против подземных ядерных или ракетных сооружений в КНДР, отношения Вашингтона с которой продолжают оставаться напряжёнными. По словам Грабовски, модернизация сделала бомбу «более эффективной».

В этом месяце бомбардировщики B-2 были размещены на острове Гуам в Тихом океане. Были ли в этом регионе размещены и бомбы GBU-57, представители ВВС США комментировать отказались. GBU-57 ещё больше, чем бомба, сброшенная в апреле прошлого года против террористов ИГ* в Афганистане, и способна проникать на глубину до 61 метра, резюмирует автор Bloomberg.