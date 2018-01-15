Guardian: Королевские ВВС перехватили Ту-160 близ Британии

Британские истребители были подняты в воздух для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков, пишет The Guardian. Ту-160 находились всего в 48 км от воздушного пространства Соединённого Королевства, когда они были встречены местной авиацией, отмечает издание.

Британские ВВС были подняты по тревоге, чтобы перехватить российские стратегические бомбардировщики над Северным морем. Два Ту-160, которые ранее миновали Норвегию, Данию и прошли около Нидерландов, находились под постоянным наблюдением, пишет The Guardian.

По словам издания, два истребителя с базы королевских ВВС Лоссимут перехватили российские бомбардировщики, когда они находились примерно в 48 км от воздушного пространства Великобритании, и потом «сопровождали их».

«За российскими самолётами с самого начала вели наблюдение истребители различных дружественных государств, и затем они были перехвачены Королевскими ВВС над Северным морем», — заявил представитель британского командования. Он подчеркнул, что бомбардировщики ни разу не нарушили «суверенное воздушное пространство» Великобритании.

И Россия, и члены НАТО, в том числе Британия, регулярно испытывают друга подобными рейдами. Так, российские Ту-160 почти вплотную приближаются к воздушному пространству Соединённого Королевства от восьми до девяти раз в год, подчёркивает The Guardian.

По утверждению издания, российские истребители имеют склонность не использовать транспондеры. Своим поведением они могут создавать трудности для гражданской авиации. Отчасти именно поэтому британские ВВС сопровождают их, чтобы предупредить другие воздушные суда о «присутствии русских».

Несмотря на рост дипломатической напряжённости между Москвой и Западом, число таких рейдов вблизи Великобритании не увеличилось. Однако российская авиация «активизировалась» в Прибалтике, где также базируются Королевские ВВС, отмечает The Guardian.