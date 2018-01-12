WP: Трамп похвастал поставками в Норвегию истребителей из компьютерной игры

На недавней встрече с премьер-министром Норвегии американский президент сообщил об успешных поставках в скандинавскую страну истребителей F-52, пишет The Washington Post. Однако, по словам издания, выяснилась любопытная деталь: самолёты с таким названием существуют только в игровой серии Call of Duty.

Недавнее заявление американского президента наделало много шума. Он объявил, что Соединённые Штаты поставили в Норвегию истребители F-52, пишет The Washington Post.

Были ли это секретные современные самолёты, способные обставить российскую авиацию? Или же уловка, призванная ввести в заблуждение аналитиков спецслужб?

Как выяснилось, ни то ни другое. F-52 оказался выдуманным истребителем, полетать на котором может любой геймер, знакомый с компьютерной игрой Call of Duty: Advanced Warfare, поясняет издание.

По словам The Washington Post, Трамп похвастал ростом продаж вымышленных самолётов на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Белом доме. При этом речь шла о вполне реальном и растущем военном сотрудничестве между Вашингтоном и его скандинавским союзником.

«В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35, — заявил американский лидер. — Всего было поставлено 52 самолёта, причём часть из них — с опережением графика».

Трамп зачитывал эти данные с бумаги. И, по всей видимости, он случайно соединил общее число самолётов — 52 — с литерой F, которой в американских вооружённых силах обозначаются истребители, предполагает издание.

Корпорация Lockheed Martin, «которая производит настоящие американские боевые самолёты», сообщила, что норвежское правительство выделило средства на закупку 40 истребителей F-35 и уже получило часть заказа. При этом представители компании не подтвердили разработку F-52.

Тем не менее самолёт существует, пусть лишь в цифровом виде. В одной из частей серии Call of Duty игрок получает возможность совершить вылет на этом истребителе вдоль каньона, стреляя из пулемёта и пуская ракеты по противникам. Вся эта сцена напоминает другой фантастический воздушный бой — уничтожение «Звезды смерти» в четвёртом эпизоде «Звёздных войн», отмечает издание.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оставила без внимания просьбу The Washington Post прокомментировать заявление президента. Не ответила она и на вопрос, является ли Дональд Трамп фанатом Call of Duty.

Между тем, подчёркивает издание, Норвегия, имеющая морскую и сухопутную границу с Россией, надеется, что США укрепят её оборону в свете напряжённости в Европе, вызванной «российским вмешательством» в украинский конфликт и «аннексией Крыма». Госдепартамент уже одобрил продажу Осло 60 управляемых ракет класса «воздух — воздух», совместимых с F-35.

Кроме того, в стране находятся 300 американских морпехов, которые готовятся к ведению боёв при экстремально низких температурах и в горной местности. Не так давно глава подразделения генерал Роберт Неллер предупредил военнослужащих, что в регионе грядёт «ядрёная драка», обращает внимание The Washington Post.