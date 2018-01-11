Премьер Норвегии: мы слишком неинтересные, чтобы Россия вмешивалась в наши выборы

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призналась, что не может подтвердить, что Россия пыталась повлиять на выборы в её стране, пишет The Washington Post. Во время визита в Вашингтон она пояснила, что, вероятно, политические силы Норвегии спорят по вопросам внутренней политики, а насчёт международной повестки дня придерживаются схожих взглядов, потому Кремлю не интересны.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая называет свою страну «глазами и ушами» Запада у северных границ России, заявила, что из-за «вмешательства» России в американские выборы 2016 года европейские страны теперь обеспокоены по поводу своих грядущих выборов. Такие заявления она сделала во время визита в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом и высокопоставленными чиновниками его администрации, пишет The Washington Post.



«Те дискуссии, что вы ведёте в США, конечно, подняли этот вопрос во всех европейских странах. Каждой стране приходится разбираться с этим по-своему. Речь идёт также о том, что необходимо сделать свою политическую систему достаточно устойчивой к угрозам такого типа», — приводит издание её слова.



При этом Сульберг отметила, что у неё нет никаких доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в ход последних выборов в Норвегии. Этот факт она объясняет тем, что норвежские выборы часто разворачиваются вокруг вопросов внутреннего характера, а по внешней политике у разных политических сил мнение одинаковое, так что, если другая страна попытается в них вмешаться, ей особенно ничего и не выиграть. «Возможно, дело в том, что мы слишком неинтересные, что, конечно, наносит удар по репутации Норвегии», — пошутила она.



Соединённые Штаты Сульберг назвала самым главным союзником Норвегии и заявила, что приехала, чтобы укрепить безопасность и экономическое партнёрство между двумя странами. Так, например, Норвегия покупает большую часть своих вооружений у американских компаний. При этом она не стала критиковать самого Трампа, с которым расходится во мнениях, в частности, по вопросу изменения климата.



В прошлом Сульберг уже встречалась с Трампом на открытии новой штаб-квартиры НАТО, где тот заявил, что Вашингтон не обязан защищать другие страны альянса в случае нападения на них. Однако теперь премьер-министр Норвегии сказала, что верит в то, что США придут на помощь в случае гипотетической атаки на её страну со стороны России. «Иногда, возможно, нам не стоит верить словам, потому что, думаю, у всех нас есть твёрдое ощущение, что политика администрации в области безопасности в целом идёт по стопам прошлых администраций», — приводит The Washington Post слова Эрны Сульберг.