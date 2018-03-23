ABC: спокойствию НАТО угрожают Россия и разброд в собственных рядах Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал свою организацию самым успешным военным альянсом в истории. Однако, как считают критики, ему необходимы срочные реформы в условиях, когда Россия «постоянно бряцает оружием». К тому же некоторые члены оборонительного союза нарушают демократические нормы и всё больше отходят от западных стандартов, говорится в материале. 23 марта 2018 ABC

ABC: патруль российских Ту-95 в Тихом океане встревожил австралийцев Российские бомбардировщики, отрабатывавшие навигационные задачи на юге Тихого океана в начале этого месяца, вызывали опасение у австралийских военных, сообщает ABC. По словам издания, в этот период база ВВС Австралии «Дарвин» была приведена в повышенную боеготовность. 30 декабря 2017 ABC

ABC: закат Америки случится при Трампе — мы будем скучать Из-за своего выхода из Парижского соглашения на саммите G20 США остались в изоляции, полагает в статье для ABC Крис Ульман. Дональд Трамп мог бы объединить лидеров стран «двадцатки» вокруг северокорейской угрозы, но он стремится к тому, чтобы страна под его началом утратила позиции мирового лидера, с сожалением отмечает автор. 10 июля 2017 ABC

ABC рассказал, как простые австралийские мужики запели по-русски После появления в эфире Первого канала австралийский мужской хор Dustyesky в одночасье стал сенсацией. Один из участников группы сообщил австралийскому телеканалу ABC, что собраться и выступать их побудила любовь к водке и русским народным песням. 31 мая 2017 ABC

ABC: сувениры с Трампом всё ещё пользуются спросом в России Несмотря на то что ажиотаж по поводу избрания Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов, похоже, идёт в России на спад, сувениры с его изображением всё ещё пользуются спросом, сообщает ABC. Причём подобные товары приобретают в Москве не только иностранные туристы, но и сами россияне, говорится в статье. 27 февраля 2017 ABC

АВС: МИД Австралии призвал создать международный трибунал для МН17 Чтобы привлечь к ответственности виновных в крушении малазийского «боинга» над Украиной, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп призвала создать международный трибунал или провести заседание на внутригосударственном уровне в Нидерландах, сообщает АВС. Она также собирается вновь попытаться добиться проведения расследования при участии Совбеза ООН. Прежде Россия блокировала эти попытки. 2 октября 2016 ABC

ABC: Австралиец «сберег» улики с MH 17 от России и вернет их за плату Австралийский журналист с украинскими корнями Демьян Дорошенко забрал часть улик с места крушения самолета, следовавшего рейсом MH 17, на востоке Украины. По его словам, он хотел «уберечь» их от российских сил. Как сообщает ABC, Дорошенко не согласен передать вещи следственной группе по требованию австралийской полиции и выдвигает свои условия, в том числе «плату, которая покрыла бы транспортные расходы». 8 апреля 2016 ABC

Шарапова: Пятикратного предупреждения о допинге не было Мария Шарапова опровергла информацию о том, что она пять раз получала предупреждения об изменении антидопинговых правил, из-за которых ее отстранили от участия в теннисном турнире Australian Open, сообщает ABC. По словам спортсменки, на ее электронную почту приходило лишь одно сообщение, касающееся допинга, но оно осталось незамеченным, так как было «погребено» в массе ненужной информации. 12 марта 2016 ABC

ABC: Если Путин намерен выиграть, ему пора менять союзников Как России реагировать на падение пассажирского самолета на Синае? По мнению ABC, Владимир Путин должен изменить «дефектную» стратегию в Сирии, которая восстановила против него суннитов, и немедленно изгнать Асада. А в союзники автор советует взять курдов – проверенных бойцов и победителей «Исламского государства». 9 ноября 2015 ABC

ABC: Русский медведь знает, когда пустить в ход зубы Россия выбрала Украину для демонстрации своей значимости, говорится на сайте ABC. Таким образом она рассчитывает поправить свое положение на международной арене. Москва хочет не только быть равным партнером в глазах Запада, но и иметь особые права на территории ближнего зарубежья. С этой точки зрения достигнутое в Минске соглашение стало победой России, получившей от Запада значительные уступки, пишет автор статьи. 13 февраля 2015 ABC