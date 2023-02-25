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Не всё сразу: Джо Байден заявил, что США не станут диктовать Украине, как закончить кофликт

Материал представлен в переводе ИноТВ
В эксклюзивном интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что решение о переговорах и окончании конфликта должен принимать сам Киев. Что касается вопроса Крыма, Байден уклончиво заявил, что «может представить обстоятельства», предшествующие переходному периоду, но добавил: «Не всё сразу».
Господин президент, как вы знаете, ровно год назад в этот же день российские войска вошли на территорию Украины. В Варшаве вы заявили, что конфликт на Украине никогда не завершится победой России. Скажите, как закончится этот конфликт и что ознаменует собой победу?
 
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это зависит от решения украинцев. Но пока вот, что нам следует сделать: нам нужно помочь украинцам перейти в наступление этой весной и летом, чтобы вести переговоры с позиции силы. Вы не раз слышали мои слова: «ни слова об Украине без Украины». Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату. 
 
Когда вы говорите о переговорах, вы имеете в виду, что они (украинцы. — ИноТВ), оставят за собой Крым* и восточные территории?
 
ДЖО БАЙДЕН: Я имею в виду, что им самим это решать. Украинцам это решать. Но я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не всё сразу.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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источник
ABC Австралия Океания
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