CNN: для США наступила новая эра одновременной конфронтации с Россией и Китаем
Поездка президента Джо Байдена, приуроченная к годовщине начала украинского конфликта, выдвинула на первый план ещё более серьёзный вызов — новую эру одновременной, а иногда и взаимосвязанной конфронтации Америки с её ядерными соперниками: Россией и Китаем.
Драматический визит Байдена в Киев в понедельник под вой сирены воздушной тревоги и его восторженная речь, произнесённая на следующий день в Варшаве, укрепили поддержку Западом Украины.
Но Путин в рамках ежегодного обращения дал свой ответ, представив конфликт на Украине как более широкую экзистенциальную битву против Запада.
Тем временем Китай привносит свою собственную стратегическую игру в эту всё более масштабную перепалку между великими державами. КНР отправила своего высокопоставленного дипломата Ван И в Москву для переговоров на высоком уровне в то самое время, когда между Пекином и Вашингтоном всё ещё кипит вражда из-за китайского разведывательного аэростата.
В настоящий момент Соединённые Штаты одновременно ведут переговоры об усугубляющихся внешнеполитических кризисах, как со своим бывшим противником по холодной войне, Москвой, так и со своим новым воинственным соперником, Китаем во главе с Си Цзиньпином.
Оба этих соперника открыто бросают вызов международному верховенству права и отвергают нормы, лежавшие в основе международной системы на протяжении десятилетий, утверждается в статье.
Идея глобального соперничества между демократиями и автократиями казалась теоретической и неосязаемой, когда Байден озвучивал её, баллотируясь на пост президента США. Теперь всё слишком реально.
И эта новая и сложная внешнеполитическая картина — проблема не только американских дипломатов. Растущие вызовы за рубежом, а также истощение арсеналов США и Запада из-за поставок вооружений на Украину поднимают вопросы не только о военной мощи западных стран, но и о том, достаточно ли их текущих расходов на оборону.
Тем временем видные республиканцы обвиняют Байдена в пренебрежительном отношении к избирателям, которые сталкиваются с экономическими и другими проблемами, несмотря на то что глава Белого дома в преддверии предвыборной кампании 2024 года пытается позиционировать демократов как защитников работающих американцев.
До сих пор не появилось никаких доказательств того, что Китай, предлагая риторическую поддержку России в вопросе Украины, поставляет Москве летальное оружие для нынешнего конфликта. А идея формального союза России и Китая против Вашингтона по-прежнему кажется маловероятной — учитывая дисбаланс сил между Пекином и Москвой в пользу Китая.
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