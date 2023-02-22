МИД КНР: Китай останется защитником мира во всём мире

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Китай не будет стремиться к гегемонии и экспансии, не будет претендовать на сферу влияния или участвовать в гонке вооружений, а будет всегда оставаться твёрдым защитником мира во всём мире. Как сообщает People's Daily, дипломат отметил, что данная инициатива в области глобальной безопасности уходит корнями в выдающуюся традиционную китайскую культуру, в которой мир ценится превыше всего, и исходит из независимой и самостоятельной мирной внешней политики Китая и её практики.

Китай никогда не будет стремиться к гегемонии и экспансии, не будет претендовать на сферу влияния или участвовать в гонке вооружений, а будет всегда оставаться твёрдым защитником мира во всём мире. Как передаёт People's Daily, об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Цинь Ган сделал подобное заявление, выступая с программной речью на церемонии открытия форума «Ланьтин» на тему «Инициатива в области глобальной безопасности: предложение Китая по решению проблем безопасности», на котором был официально опубликован документ с изложением китайской инициативы по глобальной безопасности.

Инициатива в области глобальной безопасности поддерживает видение общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, и выступает за новый путь к безопасности, включающий диалог вместо конфронтации, партнёрство вместо блокового мышления и стремление к взаимовыгодным результатам вместо игры с нулевой суммой, добавил Цинь Ган.

Она воплощает в себе основные принципы концепции сообщества единой судьбы человечества и была широко признана международным сообществом. На данный момент более 80 стран и региональных организаций выразили своё одобрение и поддержку, отметил Цинь Ган. В документе с изложением китайской инициативы по глобальной безопасности перечислены основные идеи и принципы данной инициативы, в нём определены приоритеты, платформы и механизмы сотрудничества, а также продемонстрированы ответственность и обязательства Китая по сохранению мира во всём мире и твёрдая решимость защищать глобальную безопасность, сказал Цинь Ган.

Он добавил, что 20 приоритетных направлений сотрудничества, перечисленных в документе, можно резюмировать как поддержание центральной роли ООН в управлении безопасностью, содействие координации и разумному взаимодействию между великими державами, содействие мирному урегулированию горячих проблем посредством диалога, эффективное реагирование на вызовы безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах, а также укрепление системы и потенциала для управления глобальной безопасностью.

«Инициатива в области глобальной безопасности уходит корнями в выдающуюся традиционную китайскую культуру, в которой мир ценится превыше всего, и исходит из независимой и самостоятельной мирной внешней политики Китая и её практики», — добавил он.

«Китай никогда не провоцировал конфликтов или войн и не захватывал ни пяди чужой земли. По сей день Китай остаётся единственной страной в мире, которая закрепила приверженность твёрдому следованию по пути мирного развития в своей Конституции», — отметил Цинь Ган, подчеркнув, что независимо от степени развитости Китая, он никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии и сферам влияния, не станет ввязываться в гонку вооружений, а будет всегда оставаться твёрдым защитником мира во всём мире.

«Безопасность — это право всех стран. Это не прерогатива некоторых государств, и уж тем более решающее слово в этом вопросе не должно оставаться за отдельными странами. Инициатива в области глобальной безопасности намерена служить интересам людей всего мира и защищать их спокойствие. Для совместного продвижения инициативы требуются единство и сотрудничество международного сообщества», — добавил Цинь Ган.

В вопросе эскалации украинского кризиса Цинь Ган заявил, что Китай продолжит содействовать мирным переговорам, делиться своей мудростью для политического урегулирования кризиса и совместно с международным сообществам продвигать диалог и консультации, а также решать озабоченности всех сторон и добиваться общей безопасности.

«Вместе с этим, Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать сваливать вину и перекладывать ответственность на Китай, а также прекратить раздувать шумиху в стиле «сегодня Украина, завтра Тайвань», — заявил Цинь Ган.