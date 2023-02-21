Xinhua: Китай призывает мировое сообщество тщательно расследовать взрыв «Северных потоков»

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что международное сообщество вправе требовать проведения тщательного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Как передаёт Xinhua, он отметил, что крайне важно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование взрывов на газопроводах, считавшихся ранее жизненно важными для энергоснабжения Европы, поскольку эти взрывы оказали серьёзное влияние на мировой энергетический рынок и экологическую обстановку.

Международное сообщество вправе требовать проведения тщательного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые нанесли серьёзный ущерб критически важной транснациональной инфраструктуре и привели к тяжёлым последствиям. Как передаёт Xinhua, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он отметил, что крайне важно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование взрывов на газопроводах, считавшихся ранее жизненно важными для энергоснабжения Европы, поскольку эти взрывы оказали серьёзное влияние на мировой энергетический рынок и экологическую обстановку.

Официальный представитель сделал такое заявление в ответ на недавние сообщения и высказывания в поддержку американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, который предоставил свидетельства о причастности США к взрывам, произошедшим в конце сентября прошлого года.

Американский журналист Джон Дуган, как сообщается, получил анонимное письмо от военных США, в котором указывалось, что во время военных учений НАТО «Балтийские операции — 2022», проводившихся в Дании в июне прошлого года, американские водолазы «исчезли под водой более чем на шесть часов» с каким-то ящиком.

Профессор Джеффри Сакс из Колумбийского университета также отметил, что США «являлись практически единственной страной, у которой был мотив и средства» для подрыва «Северных потоков». Бывший советник Министерства обороны Франции Ален Корвез, в свою очередь, заявил, что с политической и экономической точки зрения США являются главным бенефициаром инцидента.

«В свете данных разоблачений правительство и средства массовой информации США загадочно хранят молчание, а заинтересованные страны в Европе, похоже, испытывают некоторую неуверенность относительно того, как они будут реагировать», — заметил Ван Вэньбинь.

Эти необычные сигналы дают людям ещё больше оснований полагать, что реальная ситуация со взрывами на «Северных потоках» куда сложнее, чем они могут себе представить, добавил он.

«Учитывая всю серьёзность диверсии в отношении жизненно важной транснациональной инфраструктуры и вытекающие из этого тяжёлые последствия, международное сообщество имеет полное право требовать тщательного расследования этого инцидента», — подчеркнул официальный представитель.