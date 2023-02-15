«Пребывают в плену иллюзий» — экс-агент ЦРУ о тех, кто не верит в причастность США к подрывам «Северных потоков»
Правительство (США. — ИноТВ) возражало против газопровода («Северный поток». — ИноТВ), потому что он приносил «Газпрому» кучу денег. Контрольный пакет «Газпрома» принадлежит российскому государству, поэтому трубопровод приносил много денег в бюджет Владимира Путина. С другой стороны, он обеспечивал дешёвым газом коммерческие предприятия и отопление домов в Германии.
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