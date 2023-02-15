«Пребывают в плену иллюзий» — экс-агент ЦРУ о тех, кто не верит в причастность США к подрывам «Северных потоков»

С помощью уничтожения «Северных потоков» Вашингтон пытался добиться выполнения множества задач, в том числе навредить отношениям между Москвой и Берлином. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший агент ЦРУ Филип Джеральди. При этом, по его словам, любой, кто сомневается в том, что взрыв трубопроводов был актом войны или терактом, оторван от реальности.

Правительство (США. — ИноТВ) возражало против газопровода («Северный поток». — ИноТВ), потому что он приносил «Газпрому» кучу денег. Контрольный пакет «Газпрома» принадлежит российскому государству, поэтому трубопровод приносил много денег в бюджет Владимира Путина. С другой стороны, он обеспечивал дешёвым газом коммерческие предприятия и отопление домов в Германии.

Всё, чего хотел Джо (Байден. — ИноТВ), — это надавить на немецкую экономику, чтобы выжать из неё долю на украинский конфликт. Он также хотел остановить поток денег, поступающих от немецких коммунальных служб «Газпрому». Так что, с точки зрения Джо, это (подрыв «Северных потоков». — ИноТВ) беспроигрышный вариант, хотя он напал на союзника и предполагаемого врага, противника, которому мы, разумеется, никогда не объявляли войну.

Это справедливое объяснение?

ФИЛИП ДЖЕРАЛЬДИ, бывший сотрудник ЦРУ: Да, было много уровней, много слоёв, если говорить о том, чего они (американские власти. — ИноТВ) пытались достичь. Публично заявлялось, что США не хотели, чтобы Западная Европа зависела от российских энергоносителей, потому что это дало бы России рычаги воздействия на Западную Европу. Так вот…

То есть, если бы Соединённые Штаты действительно верили в свободный рынок, они бы нашли способ продавать энергоносители в Западную Европу по более низкой цене, а не стали бы разрушать, подрывать отношения между Россией и Германией. Так бы поступил Иосиф Сталин, если бы ситуация была противоположной.

ФИЛИП ДЖЕРАЛЬДИ: Да, совершенно точно. Я имею в виду, что любой, кто рассматривает случившееся не как акт войны и теракт, а что-то другое, пребывает в плену иллюзий.

Дата публикации 14 февраля 2023 года.