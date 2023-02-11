Newsweek: «Если это окажется правдой, у нас серьёзная проблема», — откровения об участии Вашингтона в подрыве «Северного потока» застали сенатора США врасплох

Разоблачения журналиста Сеймура Хёрша о причастности американских спецслужб к диверсии на трубопроводе застали врасплох многих представителей политического эстаблишмента США. Сенатор Майк Ли заметил, что ни он, ни его коллеги не были посвящены в подробности секретного плана, пишет Newsweek.

Американский сенатор Майк Ливы разил озабоченность тем, что его и коллег не поставили в известноть о плане подрыва российского газопровода, если американские спецслужбы действительно к этому причастны.

Речь идёт о подрывах газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. На днях в СМИ прошла громкая новость от американского журналиста-расследователя и лауреата Пулицеровской премии Сеймура Хёрша. На платформе Substack он опубликовал материал, в котором утверждается, что подрывы газопроводов были спецоперацией секретных служб США. Белый дом поспешил назвать обвинения «совершенно ложными» и «полной выдумкой».

Тем временем сенатор от Республиканской партии Майк Ли написал в соцсети, что если эта информация верна, то он и его коллеги понятия не имели о происходящем. «Меня беспокоит, что я не могу мгновенно исключить предположение о том, что Соединённые Штаты взорвали «Северный поток», — приводит слова политика издание Newsweek. «Я поговорил с несколькими коллегами по сенату. Из тех, кого спросил, никто не был проинформирован. Если это окажется правдой, у нас серьёзная проблема».

Newsweek напоминает, что взрывы привели к серьёзным повреждениям. Представители Дании и Швеции провели расследование и пришли к заключению о намеренном подрыве. Соединённые Штаты согласились с их версией, однако любые обвинения со стороны России отрицали. Более того, Джо Байден посоветовал американцам не слушать, «что говорит Путин».

Расследование Хёрша основывалось на информации, полученной от анонимного источника. По его данным, план был разработан ЦРУ по указанию Байдена. Специальная группа водолазов ВМС США заложила взрывчатку на трубопроводе, по которому осуществлялись поставки российского газа в Европу.

После выхода публикации Россия требует «последствий» для причастных, однако Пентагон отрицает любые обвинения в адрес Соединённых Штатов.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости: «По большому счёту вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера фиксировала, что у нас никогда не было сомнений, что США, возможно другие натовские страны, причастны к этой возмутительной диверсии».

За неделю до выхода громкого разоблачения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в причастности к диверсии на газопроводе. В качестве доказательства он привёл признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд во время выступления в конгрессе. Тогда чиновница выразила радость из-за разрушения «Северных потоков».

Newsweek также напоминает, что США уже много месяцев продолжают оказывать военную помощь Украине, включая поставки оружия, танков и ракетных систем.



Дата публикации 09 февраля 2023 года.