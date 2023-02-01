Такер Карлсон: Нуланд призналась в подрыве «Северного потока — 2», но никто не заметил

Виктория Нуланд на прошлой неделе выразила радость от того, что «Северный поток — 2» был взорван. А ранее она грозилась не допустить его функционирования. Ведущий программы на Fox News Такер Карлсон считает, что американская администрация причастна к взрывам на трубопроводе — и это создаёт опасный прецедент.

А вот, о чём все практически забыли. Виктория Нуланд, которая была движущей силой конфликта на Украине, помогла ему начаться, в январе грозилась взорвать трубопроводы «Северный поток», чтобы Россия не могла отправлять газ в Европу. Помните?

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель госсекретаря США: Я сегодня хочу сказать вам прямо: если Россия нападёт на Украину, тем или иным образом «Северный поток — 2» дальше не продвинется.

А потом в сентябре кто-то взорвал трубопроводы. И это была крупнейшая в истории природная катастрофа, созданная руками человека. Если вас беспокоит проблема изменения климата, вы, должно быть, сейчас в слезах, ведь сколько углеводородов попало в атмосферу.

Так что нам было абсолютно очевидно, что к этому причастна администрация Байдена. Мы об этом сказали и тут же это осудили, но все левые силы и СМИ заявили, что это агенты Путина. Зачем? И когда мы вступим в эту войну, то что они сделают с несогласными? Они будут их наказывать, ещё увидите. Но, помня об этом, мы были несколько удивлены, когда на прошлой неделе Виктория Нуланд призналась, что это она сделала. Посмотрите.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД: Сенатор Круз, как и вы, я, и, думаю, вся администрация очень довольна тем, что «Северный поток — 2», как вы говорите, — это груда металла на дне моря.

Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал, мы видели здесь руку Путина. Что мы здесь видим? Об этом мы поговорим сегодня с бывшим кандидатом в президенты Тулси Габбард. Она в этом призналась, но никто этого не заметил. Почему?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты: Я считаю, что американский народ может извлечь из того, что вы сейчас рассказали, две важные вещи. Во-первых, это заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это. Так что они нам лгали, что США не имели к этому никакого отношения. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике.

Это показывает, насколько глупыми они нас считают, раз думают, что мы поверим настолько абсурдным аргументам. Их ложь снова показывает, что мы не можем верить ничему, что они говорят. Мы не можем верить ничему, что говорят мейнстримные СМИ.

Второе, что важно понимать, и это очень опасно: они создают прецедент своими заявлениями и действиями. Он заключается в том, что теперь приемлемо использовать саботаж против инфраструктуры, это допустимая стратегия. И нам нужно посмотреть на наши уязвимые места в этой области: подводные кабели, система коммуникаций, финансовая система, наша собственная система электроснабжения. Этот список можно ещё долго продолжать. Довод весьма чёткий: если бомить и разрушать российскую нефтяную и газовую инфраструктуру — нормально, то почему кто-то не может прийти и напасть на нашу, использовать наши собственные уязвимости.

Вот в такую позицию поставили нас, американский народ, сторонники войны в Вашингтоне. Они говорят, что делают всё это, чтобы защитить вас, защитить демократию. Но их действия ослабляют нас и подрывают нашу демократию, потому что у нас не может быть работающей демократии, если мы не можем доверять тому, что говорят нам наши лидеры.

Дата выхода в эфир 31 января 2023 года.