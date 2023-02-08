«Сказал, что сделает — и сделал»: американский журналист рассказал, как администрация Байдена подорвала «Северные потоки»

Диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» подготовили и осуществили американские спецслужбы и военные по прямому распоряжению президента США Джо Байдена, выяснил известный американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш. Как пишет Хёрш в своём блоге на Substack, анонимный источник, знакомый с ходом планирования операции, сообщил ему, что подготовка подрыва стартовала ещё до начала российской СВО на Украине — и американские власти приложили особые усилия к тому, чтобы их причастность к операции не стала достоянием общественности.

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года стал результатом специальной операции ВМС США, проведённой под прикрытием военно-морских учений в июне того же года по распоряжению американского президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на анонимный источник, осведомлённый о том, как планировалась и проводилась эта диверсия, пишет в своём блоге на платформе Substack известный американский журналист-расследователь и лауреат престижной Пулицеровской премии Сеймур Хёрш.

Как разъясняет в своём материале Хёрш, Байден и его внешнеполитические кадры, включая советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, главу Госдепа США Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд, никогда не скрывали своего враждебного отношения к «Северным потокам» — они считали, что эти газопроводы усиливают зависимость Германии от России и снижают влияние Вашингтона в Европе в целом, а также служат для Москвы дополнительным источником дохода. Кроме того, на Байдена давили политические оппоненты из Республиканской партии в сенате, которые перед его инаугурацией настойчиво требовали от него принять самые решительные шаги, дабы не допустить запуска «Северного потока — 2». Вместе с тем уже через несколько месяцев после вступления в должность Байден, казалось бы, пошёл на уступки: признав, что остановить запуск второго «потока» одними только санкциями и дипломатическими методами невозможно, его администрация решила снять санкции с оператора газопроводов — компании Nord Stream AG, напоминает автор.

Такой шаг немедленно обернулся для Байдена политическими последствиями: фракция республиканцев в сенате тут же заявила, что не будет пропускать предложенных Белым домом кандидатов на внешнеполитические посты, и на несколько месяцев затянула принятие ежегодного закона об оборонном бюджете, а публицисты заговорили о том, что подобное решение стало для президента ещё более серьёзным фиаско, чем ужасно организованный вывод войск из Афганистана, говорится в материале Хёрша. В результате, даже несмотря на то, что в середине ноября немецкие регуляторы приостановили процесс сертификации газопровода, президентская команда оказалась в крайне тяжёлом положении: цены на газ в Европе начали быстро расти, позиция нового канцлера Германии Олафа Шольца была ещё не ясна, а к тому же Шольц за несколько месяцев до того публично поддержал предложения лидера Франции Эммануэля Макрона, выступавшего за проведение Брюсселем более независимой внешней политики — то есть за снижение зависимости от «непостоянного» Вашингтона, перечисляет журналист. А на фоне всех этих событий Россия продолжала постепенно наращивать присутствие на границе с Украиной — и вашингтонские чиновники стали теперь опасаться, что в случае вооружённого конфликта Германия и ряд других стран Европы воздержатся от предоставления финансовой и военной помощи Киеву, чтобы не потерять доступ к российским энергоресурсам, пишет он.

Как сообщил источник Хёрша, именно в этот сложный момент Байден и поручил Джейку Салливану собрать межведомственную рабочую группу, дабы решить, как реагировать на возможные шаги Москвы в военном плане — и что делать с «Северными потоками».

По информации собеседника журналиста, первое заседание сформированной Салливаном рабочей группы, в которую вошли представители Объединённого комитета начальников штабов США, ЦРУ, Госдепа и минфина, состоялось в декабре 2021 года — то есть за два месяца до начала российской спецоперации на Украине. Главным вопросом, который им в первую очередь предстояло решить, стало то, какого рода шаги лучше будет порекомендовать президенту — обратимые (к примеру, принятие дополнительных санкций и других финансовых мер) или же необратимые (то есть реальные действия, отменить которые будет уже невозможно). Впрочем, как поведал источник Хёрша, члены группы достаточно быстро догадались, что Салливан хочет получить от них именно план операции по уничтожению «Северных потоков» — и хочет он этого потому, что этого требует президент.

Как пишет Хёрш, на протяжении нескольких следующих заседаний рабочая группа обсуждала исключительно варианты диверсий: представители ВМС предлагали нанести по газопроводам прямой удар при помощи только что принятой на вооружение подлодки, офицеры ВВС — сбросить на трубы бомбы с взрывателями замедленного действия, которые можно было бы привести в действие дистанционно, а агенты ЦРУ, в свою очередь, настаивали на том, что операция должна быть секретной. Впрочем, насколько высоки ставки, понимали все присутствующие, заверил источник Хёрша. «Это не детские игрушки», — заявил собеседник журналиста, пояснив, что, если бы было достоверно установлено, что диверсию совершили США, это бы расценили как «военную агрессию».

По информации Хёрша, тогдашний глава ЦРУ Уильям Бёрнс, участвовавший в заседаниях группы Салливана, вскоре поручил создать внутри своего ведомства отдельную рабочую группу для планирования секретной операции по саботированию «Северных потоков» — и в составе наскоро сформированного разведагентством коллектива по случайности оказались люди, хорошо знакомые с умениями элитных ныряльщиков, которых тренируют в Центре подготовки подводных и спасательно-эвакуационных мероприятий ВМС США в штате Флорида.

Как рассказывает Хёрш, в неприметном здании центра, расположенном в городке Панама-Сити, размещается второй по размерам закрытый бассейн в Америке, где ныряльщиков вот уже несколько десятилетий учат проводить сложные технические операции с применением взрывчатых веществ. Центр не отличается ни большой известностью, ни престижем: выпускники Военно-морской академии США в первую очередь стремятся попасть в силы специального назначения, палубную авиацию или подводный флот — а если уж и оказываются в надводных силах, то скорее предпочтут тяжёлому и неблагодарному труду ныряльщика службу на каком-нибудь крейсере, отмечает автор. И тем не менее у администрации Байдена был целый ряд причин положиться именно на выпускников центра, причём не только материально-технического, но и бюрократического характера, подчёркивает он.

По словам Хёрша, так как центр подготовки специалистов по подводным диверсиям структурно относится целиком и полностью к ВМС, а не к Командованию специальных операций США, Белый дом не обязан заблаговременно уведомлять об операциях ныряльщиков так называемую «Банду восьми» (так в США называют группу членов конгресса, которых президентская администрация по закону обязана информировать обо всех разведывательных вопросах. — ИноТВ). В команде Байдена рассудили, что возможность как можно меньше распространяться о готовящейся операции поможет снизить вероятность утечки информации о ней. Что же касается технической стороны вопроса, ЦРУ уже прибегало к услугам ныряльщиков из Панама-Сити в начале 70-х годов: тогда они помогли разведчикам установить специальное прослушивающее устройство на советский глубоководный кабель связи на дне Охотского моря, использовавшийся для коммуникации между двумя соединениями ВМФ СССР, отмечает расследователь.

Итак, группа Бёрнса в итоге смогла спланировать тайную операцию по подрыву газопроводов с участием ныряльщиков ВМС — и в начале 2022 года представила этот план межведомственной группе Салливана, которая, несмотря на определённый скептицизм по целому ряду аспектов, всё же его приняла, продолжает Хёрш. Между тем далее произошло «нечто поразительное»: в начале февраля Байден принял в Белом доме Олафа Шольца и, убедившись, что он «точно находится в американской команде», «с вызовом» объявил на пресс-конференции по итогам встречи, что, если Россия начнёт против Украины военные действия, «Северного потока — 2» просто не станет». А за 20 дней до того по существу то же самое пообещала и Виктория Нуланд, которая на пресс-брифинге заверила, что в случае военных шагов со стороны Москвы, «реализация «Северного потока —2» так или иначе будет остановлена».

Часть чиновников, участвовавших в планировании диверсии, подобная риторика крайне удручила — они восприняли её как намёки на предстоящую операцию. «Это как если бы мы разместили в Токио прямо на земле атомную бомбу, а потом заявили бы японцам, что собираемся её взорвать, — пояснил источник Хёрша. — План состоял в том, что подготовленные нами сценарии будут реализованы после начала вторжения и объявлять о них публично мы не будем. А Байден либо этого просто не понял, либо не обратил внимания».

Впрочем, неосмотрительность Байдена и Нуланд принесла и кое-какие плюсы: как поведал собеседник Хёрша, в ЦРУ решили, что, раз президент по существу только что публично объявил о предстоящей диверсии, её больше нельзя считать именно «тайной операцией» (англ. covert operation. — ИноТВ), о которых администрация по закону обязана уведомлять конгресс, и можно понизить до статуса «разведывательной операции высокой секретности с участием Вооружённых сил США» (англ. highly classified intelligence operation with U.S. military support. — ИноТВ). «То есть законодательной необходимости сообщать о чём-то в конгресс больше не было, — пояснил источник. — Теперь можно было просто взять и всё сделать — но при этом операция всё равно должна была проводиться тайно. У русских в Балтийском море есть предостаточно средств наблюдения».

Когда Уильям Бёрнс получил от президента приказ начать операцию, долго искать идеальное место для её проведения не пришлось — организаторы почти сразу остановились на Норвегии, пишет Хёрш. Как напоминает журналист, США за последние годы значительно нарастили своё военное присутствие в этой стране, установив там мощную РЛС, способную засекать объекты глубоко внутри российской территории, а также наконец завершив строительство базы для подлодок, которые теперь тоже ведут наблюдение за россиянами — а кроме того, НАТО в настоящее время возглавляет бывший норвежский премьер Йенс Столтенберг, который сотрудничает с американским разведывательным сообществом ещё со времён вьетнамской войны и остаётся «убеждённым антикоммунистом» и «сторонником жёсткой линии во всех вопросах, касающихся Путина и России». «Норвежцы терпеть не могут русских, а в их флоте полно замечательных моряков и ныряльщиков, которые имеют наработанный целыми поколениями опыт глубоководной нефтегазоразведки», — рассказал источник Хёрша, отметив, что скандинавы, помимо всего прочего, умеют держать рот на замке.

По данным Хёрша, несколько членов группы Салливана в мае провели встречу с представителями норвежских спецслужб и ВМС, которые помогли американцам быстро отыскать место для закладки взрывчатки — им стал сектор в нескольких километрах от датского острова Борнхольм, где глубина не превышала 80 м, а к тому же не было мощных приливных течений, которые бы осложнили ныряльщикам работу.

С местом и исполнителями для операции американцы таким образом определились, но оставалась ещё одна серьёзная проблема: «необычную деятельность» под водой могли заметить, а затем и предать огласке ВМС Швеции или Дании. Норвежцы в этой связи просили американскую сторону предварительно уведомить часть высокопоставленных чиновников датского и шведского правительств о готовящихся подводных «работах», не разглашая при этом лишних деталей, дабы в случае обнаружения ныряльщиков информация об этом осталась бы в стенах командований и не ушла бы дальше. Как заявил источник Хёрша, американцы так и поступили, намеренно передав Дании и Норвегии неполную информацию.

По словам собеседника журналиста, Норвегия сыграла ключевую роль и в других вопросах: в частности, она предоставила США технические средства для маскировки зарядов взрывчатки от российских средств дистанционного обнаружения и подрыва морских мин, а также помогла им решить, когда провести операцию, предложив воспользоваться в качестве прикрытия учениями BALTOPS, которые ежегодно проводит в водах Балтики Шестой флот американских ВМС. Американцам осталось лишь убедить командование флота включить в программу манёвров «научно-исследовательский» компонент, который официально предполагал размещение ныряльщиками мин с последующим их обнаружением другой командой военных специалистов. Командование согласилось — и организаторы диверсии смогли не только получить замечательное прикрытие, но и провести полезную тренировку, отмечает Хёрш.

Но когда операция была уже практически полностью подготовлена, у Вашингтона внезапно появились сомнения: поскольку заряды по изначальному плану должны были оснащаться детонаторами с часовым механизмом, которые осуществили бы подрыв спустя 48 часов после закладки, в администрации Байдена стали опасаться, что если газопроводы будут уничтожены всего через два дня после проведения учений, причастность американской стороны станет слишком явной. Поэтому Белый дом обратился к организаторам с новым запросом — нужно было придумать метод, чтобы осуществить детонацию позднее «по нажатию кнопки», говорится в расследовании Хёрша.

По словам источника журналиста, нескольких членов команды организаторов «нерешительность» президента изрядно разозлила, ведь теперь им предстояло решить ещё одну сложную техническую задачу, масштабы которой в администрации Байдена явно не вполне осознавали. Впрочем, как пишет сам Хёрш, ЦРУ ещё как минимум со времён Вьетнама регулярно приходится иметь дело с внезапными — и порой не вполне законными — распоряжениями из Белого дома. Способ удовлетворить просьбу главы государства в конечном счёте нашли: детонацию решено было произвести при помощи гидроакустического буя, в нужный момент сбрасывающегося с самолёта. Как подчёркивает Хёрш, в процедуре пришлось задействовать самые современные технологии обработки сигналов, дабы устранить всякий риск случайной детонации зарядов из-за фоновых шумов, которыми полнится Балтийское море — включая звуки кораблей, буровой техники и волн, а также голоса морских тварей.

«26 сентября 2022 года разведывательный самолёт P8 норвежских ВВС совершил на первый взгляд штатный полёт, сбросив по пути гидроакустический буй, — пишет Хёрш. — Сигнал от него распространился под водой, сперва достигнув второго «Северного потока», а затем и первого. А спустя несколько часов сдетонировали мощные заряды взрывчатки C4 — и три из четырёх линий двух газопроводов были выведены из строя. В течение нескольких минут по поверхности воды стали растекаться остатки метана, выходившие из уже задраенных труб — и мир узнал, что произошло нечто необратимое».

Как напоминает журналист, сразу после взрыва американские СМИ принялись обвинять в диверсии Россию — не приводя, впрочем, убедительных аргументов в пользу такой версии, — а когда через несколько месяцев выяснилось, что Москва без особого шума пытается оценить, во сколько обойдётся ремонт труб, The New York Times написала, что это обстоятельство «несколько осложнило теории о том, кто стоит» за саботажем. При этом об угрозах, которые ранее высказывали Байден и Нуланд, пресса напоминать не стала.

Зато члены администрации Байдена даже не скрывали своего удовлетворения уничтожением «Северных потоков»: тот же Блинкен в прошлом сентябре на пресс-конференции, посвящённой энергетическому кризису в Европе, заявил, что взрывы дают континенту шанс раз и навсегда покончить с зависимостью от российских энергоресурсов, а Нуланд, выступая в январе этого года на заседании комитета сената США по международным делам, призналась, что «довольна» тем, что «Северный поток — 2» превратился в «груду металла».

Источник Хёрша высказался о решении Байдена в несколько более «народной» манере. «Ну что тут скажешь — не могу не признать, что яйца у дядьки есть, — цитирует его журналист. — Сказал, что сделает — и сделал».