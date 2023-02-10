Judging Freedom: подрыв «Северных потоков» — незаконный акт войны не только против России, но и против Германии

В свете новых сведений, подтвердивших причастность Вашингтона к атаке на «Северные потоки», бывший судья Верховного суда Нью-Джерси и ведущий YouTube-канала Эндрю Наполитано обрушился с критикой на администрацию Байдена. Он назвал нападение проявлением агрессии не только в отношении Москвы, но и Берлина, который формально является союзником США.

Мы должны сказать Джо Байдену, чтобы он шёл домой. Если вы ещё не читали, прочтите замечательную статью Сеймура Хёрша на Substack о разрушении «Северного потока». По этому трубопроводу, идущему через Северное море, раньше поставлялся газ из России в Германию, что позволило последней значительно повысить своё благосостояние благодаря снижению затрат на отопление.

За полгода до того, как русские ввели войска на Украину, Джо Байден сказал: мы должны что-то сделать с «Северным потоком», и мы что-то предпримем.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если Россия вторгнется, то есть если её танки и войска снова пересекут украинскую границу, «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец.

ЖУРНАЛИСТКА: Но как именно вы это сделаете? Ведь проект контролирует Германия?

ДЖО БАЙДЕН: Обещаю вам, мы сможем это сделать.

Вчера мы узнали, что правительство Соединённых Штатов Америки, используя разведывательные и военные средства, то есть ЦРУ и «морских котиков», разрушило «Северный поток». Друзья мои, это акт войны, необъяснимый в современной истории. Ведь он направлен не только против предполагаемого противника, с которым мы воюем не официально, а опосредованно, — России, но и против союзника. Союзника, с которым у нас есть договор. Союзника, с которым нас связывают законные финансовые и военные отношения. Союзника, на территории которого находятся наши госпитали, войска, базы ВВС и военные представители в правительстве. Союзника под названием Германия.

Джо Байден атаковал собственность Германии и России, чтобы уменьшить активы в российской казне, чего он в итоге и добился. Но подумайте о том, что именно сделал Джо Байден. Он осуществил акт войны против союзника и предполагаемого противника. Даёт ли Конституция ему такое право? Ни в коем случае.

Он может поступить так в соответствии с резолюцией о военных полномочиях, но в таком случае ему необходимо уведомить конгресс. Он уведомил конгресс? Нет, он всё ещё отрицает, что это (атака на «Северные потоки». — ИноТВ) произошло. Разве для этого мы избрали президента Соёдиненных Штатов? Объявил ли конгресс войну России? Нет. Мы воюем с Россией? Да. Может ли конгресс легально финансировать войну, не объявляя её? Определённо нет.

Теперь мы узнаем, что отчасти эта война ведётся и против союзника. Кто знает, что, чёрт возьми, они сказали — если вообще сказали что-либо — канцлеру Германии до того, как это произошло. Ведь эта информация пришла из тайных правительственных источников. Госдепартамент её отрицает, а ЦРУ о ней не говорит.

Я просто хочу, чтобы кто-то, имеющий богатый опыт перекрёстных допросов — кстати, я свободен, — мог допросить американского президента, советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, госсекретаря Тони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина о том, что, когда, где, как и кто именно санкционировал всё это. Для того, чтобы американский народ осознал эти жестокие, злобные, порочные, неконституционные, незаконные, аморальные махинации, к которым прибегает его правительство. Мы не можем терпеть подобное.

Дата публикации 09 февраля 2023 года.