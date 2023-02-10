Judging Freedom Оригинал

Judging Freedom: подрыв «Северных потоков» — незаконный акт войны не только против России, но и против Германии

Материал представлен в переводе ИноТВ
В свете новых сведений, подтвердивших причастность Вашингтона к атаке на «Северные потоки», бывший судья Верховного суда Нью-Джерси и ведущий YouTube-канала Эндрю Наполитано обрушился с критикой на администрацию Байдена. Он назвал нападение проявлением агрессии не только в отношении Москвы, но и Берлина, который формально является союзником США.

Мы должны сказать Джо Байдену, чтобы он шёл домой. Если вы ещё не читали, прочтите замечательную статью Сеймура Хёрша на Substack о разрушении «Северного потока». По этому трубопроводу, идущему через Северное море, раньше поставлялся газ из России в Германию, что позволило последней значительно повысить своё благосостояние благодаря снижению затрат на отопление.

За полгода до того, как русские ввели войска на Украину, Джо Байден сказал: мы должны что-то сделать с «Северным потоком», и мы что-то предпримем.
 
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если Россия вторгнется, то есть если её танки и войска снова пересекут украинскую границу, «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец.
 
ЖУРНАЛИСТКА: Но как именно вы это сделаете? Ведь проект контролирует Германия?
 
ДЖО БАЙДЕН: Обещаю вам, мы сможем это сделать.
 
Вчера мы узнали, что правительство Соединённых Штатов Америки, используя разведывательные и военные средства, то есть ЦРУ и «морских котиков», разрушило «Северный поток». Друзья мои, это акт войны, необъяснимый в современной истории. Ведь он направлен не только против предполагаемого противника, с которым мы воюем не официально, а опосредованно, — России, но и против союзника. Союзника, с которым у нас есть договор. Союзника, с которым нас связывают законные финансовые и военные отношения. Союзника, на территории которого находятся наши госпитали, войска, базы ВВС и военные представители в правительстве. Союзника под названием Германия.
 
Джо Байден атаковал собственность Германии и России, чтобы уменьшить активы в российской казне, чего он в итоге и добился. Но подумайте о том, что именно сделал Джо Байден. Он осуществил акт войны против союзника и предполагаемого противника. Даёт ли Конституция ему такое право? Ни в коем случае.
 
Он может поступить так в соответствии с резолюцией о военных полномочиях, но в таком случае ему необходимо уведомить конгресс. Он уведомил конгресс? Нет, он всё ещё отрицает, что это (атака на «Северные потоки».  ИноТВ) произошло. Разве для этого мы избрали президента Соёдиненных Штатов? Объявил ли конгресс войну России? Нет. Мы воюем с Россией? Да. Может ли конгресс легально финансировать войну, не объявляя её? Определённо нет.
 
Теперь мы узнаем, что отчасти эта война ведётся и против союзника. Кто знает, что, чёрт возьми, они сказали — если вообще сказали что-либо — канцлеру Германии до того, как это произошло. Ведь эта информация пришла из тайных правительственных источников. Госдепартамент её отрицает, а ЦРУ о ней не говорит.
 
Я просто хочу, чтобы кто-то, имеющий богатый опыт перекрёстных допросов — кстати, я свободен, — мог допросить американского президента, советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, госсекретаря Тони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина о том, что, когда, где, как и кто именно санкционировал всё это. Для того, чтобы американский народ осознал эти жестокие, злобные, порочные, неконституционные, незаконные, аморальные махинации, к которым прибегает его правительство. Мы не можем терпеть подобное.
 
Дата публикации 09 февраля 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Judging Freedom США Северная Америка
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