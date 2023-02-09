«Cознательно разрушили экономику союзников по НАТО» — ведущий Fox News о виновности США в подрыве российских газопроводов

Несмотря на многократные угрозы администрации Байдена уничтожить проект «Северный поток —2» ещё до начала конфликта на Украине, представленные недавно доказательства причастности США к этой диверсии не вызвали никакого интереса у американской прессы, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Тем не менее новое расследование со всей очевидностью показало, что США спланировали атаку на газопровод задолго до её осуществления, а значит, намеренно разрушили экономику европейских союзников по НАТО. Почему же альянс после этого не развалится, задаётся вопросом журналист.

Ещё до начала конфликта на Украине Виктория Нуланд, второй человек в Госдепартаменте, и Джо Байден угрожали взорвать газопровод «Северный поток — 2». Смотрите сами.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель государственного секретаря США: Хочу выразиться предельно ясно: если Россия вторгнется на территорию Украины, проект «Северный поток —2» так или иначе прекратит своё развитие.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если Россия вторгнется, то есть если её танки и войска снова пересекут украинскую границу, «Северного потока —2» больше не будет. Мы положим ему конец.

ЖУРНАЛИСТКА: Но как именно вы это сделаете? Ведь контроль над проектом принадлежит Германии?

ДЖО БАЙДЕН: Обещаю вам, мы сможем это сделать.

А после этого газопроводы и вправду взлетели на воздух. Трубопроводы, поставлявшие природный газ из Восточной Европы в Западную, чтобы обеспечивать развитие европейской экономики, взорвались, спровоцировав крупнейшую за всю историю экологическую катастрофу по вине человека и проложив для Европы путь к самой настоящей бедности. Так что это событие мало кому понравилось, и Джо Байден отрицал свою причастность к нему. Вообще-то, он обвинил во всём Россию. Джо Байден и вся его администрация рассказывали нам, что Россия каким-то образом по необъяснимым причинам — просто из-за своей подлости — подорвала собственные газопроводы. Взгляните на это.

ДЖО БАЙДЕН: Это была преднамеренная диверсия. А сейчас русские распространяют дезинформацию и ложь.

Всё произошло в сентябре. И с первого дня было очевидно, что это неправда. Не то, что бы Владимир Путин был таким уже хорошим человеком, неспособным взорвать «Северный поток», но зачем ему это? Он сам ведь от этого и пострадает. Ещё, кстати, серьёзно пострадает Западная Европа. Но многие СМИ прилежно повторяли эту ложь — так уж они устроены — и обзывали нас «приспешниками Путина» за то, что у нас возникали вопросы к этой версии.

Ну, что ж, сегодня нам известно гораздо больше. Было проведено несколько официальных расследований случившегося, и ни одно из них не обнаружило каких-либо доказательств причастности России. Теперь нам известен ответ на вопрос, что произошло: оказывается, это дело рук администрации Байдена. В самом деле. Журналист-расследователь с пятидесятилетним опытом работы Сеймур Хёрш написал статью на платформе Substack, в которой имеется такая цитата: «В июне прошлого года ныряльщики ВМС (американские ныряльщики. — прим. Т.К.), действовавшие под прикрытием широко освещавшихся в прессе летних учений НАТО BALTOPS 22, установили взрывные устройства с дистанционным детонационным механизмом, которые спустя три месяца уничтожили три из четырёх трубопроводов проекта «Северный поток», сообщил источник, хорошо знакомый с планом операции».

В статье ещё много информации. Вероятно, это самый подробный новостной материал, который вы прочтёте в этом году. Сеймур Хёрш, Substack. Прочтите обязательно. В статье детально рассказывается о встречах с советником Белого дома по безопасности, где обсуждался этот план, какие именно взрывные механизмы использовались, как производилась детонация, с какого самолёта, в какой день — здесь столько деталей, что это просто не может не быть правдой. Это и есть правда. И, вообще-то, никто в американском правительстве не дал конкретных опровержений этой информации. Вместо этого Белый дом попросту отмахнулся от материала, назвав его абсолютно неверным. И ни один репортёр не следит за развитием этой истории. Потрясающе!

Вот Арон Мате из GrayZone занялся развитием этой истории, и сегодня он с нами в студии. Арон, не помню, когда в последний раз я видел, чтобы столь подробный репортаж не появился на страницах The New York Times. Хёрш — их бывший сотрудник, но они бы не опубликовали такое. Однако сам факт, что никто на брифинге в Белом доме даже не задал вопрос об этой статье, заставляет меня думать, что мы и вправду превращаемся в Северную Корею.

АРОН МАТЕ, журналист GrayZone: Такер, это дело, в котором есть мотив: США уже давно пытались остановить проект «Северный поток — 2», поскольку, как отмечает в своей статье Сай Хёрш, Америка признала, что, если газопровод начнёт работу, Соединённым Штатам будет гораздо сложнее вести прокси-войну против России. Ведь тогда Германия не захочет к ней присоединяться и отрезать себя от источника дешёвой энергии. Тем не менее США нашли решение этой проблемы. Они его взорвали.

Интересно вот что. Хёрш сообщает, что планирование этой операции началось в конце 2021 года. Именно в тот момент российские силы собирались на украинской границе, и появилась угроза вторжения. Но в тот период случилось ещё кое-что. В том же месяце, в декабре 2021 года, когда в Белом доме разрабатывались планы подрыва «Северного потока — 2», Россия передала США и НАТО проекты договорённостей, в которых были подробно изложены предложения для разрешения споров. Они включали в себя свёртывание инфраструктуры НАТО в государствах, граничащих с Россией. Теперь мы знаем, что стало с этими документами: США отвергли их, даже не согласившись обсудить важнейший вопрос о присоединении Украины к НАТО. Вместо этого Соединённые Штаты решили не препятствовать вводу российских войск на территорию Украины.

А когда это случилось, они продолжили подготовку к операции по подрыву «Северного потока — 2». Своего одобрения произошедшего они даже не скрывали. На следующий день после диверсии в отношении «Северного потока — 2» Энтони Блинкен заявил, что она «открывает громадные стратегические перспективы». А совсем недавно — кстати, вы об этом рассказывали — Виктория Нуланд, объясняясь перед конгрессом, призналась, что она, также как и Белый дом, рада превращению «Северного потока» в груду обломков на дне океана.

НАТО ведь представляет собой коалицию европейских государств во главе с Соединёнными Штатами, а Соединённые Штаты только что разрушили европейскую экономику. Не понимаю, как НАТО после этого не развалится. Не понимаю. Но что я вообще понимаю? Арон Мате, надеюсь, ещё увидимся. Спасибо!