Nya Dagbladet Оригинал

ND: «паршивый союзник» — причастность Норвегии к теракту на «Северных потоках» делает невозможным сотрудничество Швеции с НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Если причастность Норвегии и США к терактам на своих союзников по НАТО и уничтожению «Северных потоков» подтвердится, единственным разумным следствием будет немедленное прекращение всего сотрудничества между Швецией и Североатлантическим альянсом, пишет издание Nya Dagbladet. Организация и осуществление взрывов на важной европейской инфраструктуре по предварительному сговору следует считать секретной операцией НАТО, в результате которой сильно пострадало население Европы.
ND: «паршивый союзник» — причастность Норвегии к теракту на «Северных потоках» делает невозможным сотрудничество Швеции с НАТО
AP
Разоблачение Сеймура Хёрша о том, что США в тайном сотрудничестве с партнёром по НАТО Норвегией взорвали газопроводы в Балтийском море, во многом сенсационно. По словам источников, знакомых с журналистом-лауреатом, США и Норвегия осуществили то, что на практике следует рассматривать как акт войны или терроризма не только против России, но и против Германии и остальной Европы, поскольку было уничтожено энергоснабжение региона, пишет газета Nya Dagbladet.
 
Хотя разоблачение Хёрша привлекло некоторое внимание средств массовой информации, в основном речь шла исключительно о кратких вынужденных отсылках на его репортаж, после чего появились комментарии Белого дома, в которых журналистское расследование было названо «чистой выдумкой». Не было предпринято никаких серьёзных попыток привлечь ответственных политиков или власть имущих к ответственности и допросить их об их возможной причастности, в то время как официальные СМИ, похоже, не заинтересованы в проведении своих расследований взрывов. Сам Хёрш выразил раздражение по поводу того, что крупные американские издания предпочли вообще не упоминать о его расследовании, и заявил, что, когда дело касается освещения украинского конфликта, американские СМИ в основном действуют к качестве рупора администрации Джо Байдена, отмечает Nya Dagbladet.
 
Тем не менее обвинения Хёрша настолько серьёзны, что их необходимо тщательно проверить и расследовать дело до конца. В случае если данные журналиста о том, что Норвегия и США взорвали «Северные потоки», подтвердятся, то для Швеции это должно также означать, что членство в НАТО немыслимо. Ни при каких обстоятельствах Швеция не может быть частью военного альянса, контролируемого силами, которые участвуют в террористических атаках на жизненно важную европейскую инфраструктуру — атаках, за которые сегодня население Европы вынуждено расплачиваться рекордно высокими счетами за электроэнергию, ростом инфляции, бедностью и предупреждениями о том, что из-за нехватки электроэнергии электричество может быть полностью отключено, подчёркивает автор статьи.
 
Преступление против «Северных потоков» затрагивает миллионы шведов прямо здесь и сейчас. Обычные люди уже сейчас вынуждены продавать свои дома, потому что они не могут позволить себе жить в них, и если предстоящая зима будет такой же экстремально затратной, как эта, то число бездомных шведов увеличится. В шведских СМИ уже были опубликованы материалы о том, что высокие цены на электроэнергию «утроят доходы Норвегии от газа и нефти», а телеканал SVT называл Норвегию «победителем энергетического кризиса». Когда дело касается «заслуг» США, то уже в 2021 году можно было прочитать, что Соединённые Штаты были намерены стать крупнейшим в мире экспортёром сжиженного природного газа. Ещё до теракта на «Северных потоках» именно бойкот российского газа сделал американскую экспансию в ЕС возможной, указывает Nya Dagbladet.
 
Геополитические мотивы нападения, конечно, ещё важнее — любой ценой ослабить Россию, усилить позиции США и НАТО и добиться того, чтобы Германия и другие страны ЕС не снимали санкции с России и не наладили отношения с Кремлём дипломатическим путём. США также не хотят рисковать тем, чтобы Германия и другие страны ЕС прекратили поставки оружия и предоставление финансовой помощи Украине, и не желают начала мирных переговоров и скорого окончания конфликта, пишет автор.
 
Если сведения о том, что США и Норвегия совместно осуществили теракт по предварительному сговору, это также означает, что взрывы следует считать секретной операцией НАТО со всеми вытекающими — то есть две страны НАТО на практике осуществили нападение на своих союзников, которое оказало огромное негативное влияние на население Европы.
 
Разумеется, сотрудничество с такими странами, которые без колебания наносят серьёзный ущерб своим собственным «партнёрам», когда им это выгодно, или вступление с ними в какой-либо оборонительный союз, совершенно исключено. Это было бы совершенно предосудительно не только с моральной, но и с чисто рациональной и стратегической точки зрения: союзник, которому нельзя доверять, — паршивый союзник, отмечает Nya Dagbladet.
 
К сожалению, шведский истеблишмент не особенно заинтересован в этом — не в последнюю очередь после утверждений Хёрша о том, что некоторые высокопоставленные шведские властители очень хорошо знали, что происходит, но предпочли не действовать. Вопрос заключается в том, есть ли какая-либо шведская политическая партия или любой другой влиятельный деятель, у которого хватило бы смелости и честности выступить и проверить эти данные, резюмирует Nya Dagbladet.
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Nya Dagbladet Швеция Европа
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