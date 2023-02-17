ND: «паршивый союзник» — причастность Норвегии к теракту на «Северных потоках» делает невозможным сотрудничество Швеции с НАТО

Если причастность Норвегии и США к терактам на своих союзников по НАТО и уничтожению «Северных потоков» подтвердится, единственным разумным следствием будет немедленное прекращение всего сотрудничества между Швецией и Североатлантическим альянсом, пишет издание Nya Dagbladet. Организация и осуществление взрывов на важной европейской инфраструктуре по предварительному сговору следует считать секретной операцией НАТО, в результате которой сильно пострадало население Европы.

Разоблачение Сеймура Хёрша о том, что США в тайном сотрудничестве с партнёром по НАТО Норвегией взорвали газопроводы в Балтийском море, во многом сенсационно. По словам источников, знакомых с журналистом-лауреатом, США и Норвегия осуществили то, что на практике следует рассматривать как акт войны или терроризма не только против России, но и против Германии и остальной Европы, поскольку было уничтожено энергоснабжение региона, пишет газета Nya Dagbladet.

Хотя разоблачение Хёрша привлекло некоторое внимание средств массовой информации, в основном речь шла исключительно о кратких вынужденных отсылках на его репортаж, после чего появились комментарии Белого дома, в которых журналистское расследование было названо «чистой выдумкой». Не было предпринято никаких серьёзных попыток привлечь ответственных политиков или власть имущих к ответственности и допросить их об их возможной причастности, в то время как официальные СМИ, похоже, не заинтересованы в проведении своих расследований взрывов. Сам Хёрш выразил раздражение по поводу того, что крупные американские издания предпочли вообще не упоминать о его расследовании, и заявил, что, когда дело касается освещения украинского конфликта, американские СМИ в основном действуют к качестве рупора администрации Джо Байдена, отмечает Nya Dagbladet.

Тем не менее обвинения Хёрша настолько серьёзны, что их необходимо тщательно проверить и расследовать дело до конца. В случае если данные журналиста о том, что Норвегия и США взорвали «Северные потоки», подтвердятся, то для Швеции это должно также означать, что членство в НАТО немыслимо. Ни при каких обстоятельствах Швеция не может быть частью военного альянса, контролируемого силами, которые участвуют в террористических атаках на жизненно важную европейскую инфраструктуру — атаках, за которые сегодня население Европы вынуждено расплачиваться рекордно высокими счетами за электроэнергию, ростом инфляции, бедностью и предупреждениями о том, что из-за нехватки электроэнергии электричество может быть полностью отключено, подчёркивает автор статьи.

Преступление против «Северных потоков» затрагивает миллионы шведов прямо здесь и сейчас. Обычные люди уже сейчас вынуждены продавать свои дома, потому что они не могут позволить себе жить в них, и если предстоящая зима будет такой же экстремально затратной, как эта, то число бездомных шведов увеличится. В шведских СМИ уже были опубликованы материалы о том, что высокие цены на электроэнергию «утроят доходы Норвегии от газа и нефти», а телеканал SVT называл Норвегию «победителем энергетического кризиса». Когда дело касается «заслуг» США, то уже в 2021 году можно было прочитать, что Соединённые Штаты были намерены стать крупнейшим в мире экспортёром сжиженного природного газа. Ещё до теракта на «Северных потоках» именно бойкот российского газа сделал американскую экспансию в ЕС возможной, указывает Nya Dagbladet.