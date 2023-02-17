Сегодня НАТО — это не более чем инструмент в руках Вашингтона и у организации давно нет ни одной причины для существования, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Взрыв «Северных потоков» стал по сути актом агрессии Вашингтона против союзного Берлина, отметили собеседники в эфире подкаста Judging Freedom.

Пара наблюдений, которые совпадают с вашей точкой зрения. Единственный человек, который с первого дня говорил правду о произошедшем, — это президент Путин. Когда администрация Байдена уничтожила его трубопровод, Путин буквально сказал: «Вы что, с ума сошли? Все мы знаем, что это сделали американцы!» Я уверен, что их разведка, которая, предполагаю, не обнаружила взрывчатку в июне, знала, кто сделал это, когда произошёл взрыв.

Второе наблюдение: каждый американский президент со времён Гарри Трумэна, при котором было сформировано ЦРУ, использовал управление в качестве своей частной секретной армии. Но это, вероятно, первый случай в американской истории, когда президент Америки использовал цэрэушников и военных против союзного государства. Интересно, что пятая статья Североатлантического договора предполагает, что при нападении на одного из членов НАТО все другие участники блока встанут на его защиту; вероятно, это не подразумевает ситуацию, когда атакующий — это один из членов альянса.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США: Вы правы. Это абсолютно демонстрирует то, что у НАТО нет причины существовать. У организации не было причин существовать с момента окончания холодной войны. Сейчас обнажился тот факт, что НАТО — это не более чем инструмент в руках США. И Штаты на деле готовы сломать этот инструмент, когда потребуется. Если вы в НАТО, я скажу прямо: угроза «номер один» для альянса — это Соединённые Штаты Америки. Мы попросту атаковали Германию! Не нужно думать, что на этом всё остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. НАТО никому не помогает, если это не играет на руку США. Когда Германия стала «неудобной» из-за желания получать дешёвый российский газ, мы ударили её ножом в спину!

Дата выхода в эфир 16 февраля 2023 года.