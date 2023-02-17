Скотт Риттер: угроза «номер один» для НАТО — это Соединённые Штаты Америки
Пара наблюдений, которые совпадают с вашей точкой зрения. Единственный человек, который с первого дня говорил правду о произошедшем, — это президент Путин. Когда администрация Байдена уничтожила его трубопровод, Путин буквально сказал: «Вы что, с ума сошли? Все мы знаем, что это сделали американцы!» Я уверен, что их разведка, которая, предполагаю, не обнаружила взрывчатку в июне, знала, кто сделал это, когда произошёл взрыв.
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