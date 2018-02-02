Xinhua: российские деликатесы пользуются особым спросом в Китае накануне праздников В преддверии китайского Нового года по лунному календарю на прилавках магазинов в Китае появляется больше российских продуктов питания, которые пользуются в период праздников повышенным спросом. Эксперты отмечают, что среди китайских потребителей растёт доверие к продуктам из России. Поэтому объём их продаж непрерывно увеличивается, и в первую очередь это касается морепродуктов, сообщает Xinhua. 2 февраля 2018 Xinhua

Посол Китая в России: в 2018 году Москву и Пекин ждут новые успехи Если Москва и Пекин продолжат развивать двустороннее сотрудничество, в 2018 году Россию и Китай будут ждать новые успехи, заявил в интервью Xinhua посол Китая в России Ли Хуэй. Дипломат отметил прогресс в сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также благоприятный климат для китайских инвесторов на Дальнем Востоке. 31 декабря 2017 Xinhua

Xinhua: 90-летняя русская бабушка нашла в Китае секрет долголетия Бабушка Нина, или Лю Молань, пожалуй, стала самой долго живущей в Поднебесной русской, и сама признаётся, что уже давно превратилась в китаянку, пишет Xinhua. С родиной, которую Нина покинула ещё в детстве, её связывают отрывочные воспоминания и любимые песни вроде «Катюши». Несмотря на все трудности и печали, которые русская бабушка испытала в своей жизни, сегодня она говорит, что счастлива, и собственным примером показывает, что главное любить труд и, что бы ни случилось, не выходить из себя. 18 января 2017 Xinhua

Xinhua: В новой холодной войне за интересы США страдает «лакей» Европа «Наступление» НАТО на Россию вовсе не гарантирует безопасность для Европы – наоборот, вместе с США провоцируя Москву, она «пьет отравленное вино» и становится «пушечным мясом», утверждает Xinhua. Китайские журналисты призывают Европу «протереть глаза» и одуматься, ведь если дойдет до полномасштабного противостояния между США и Россией, первой пострадает именно она. 8 июля 2016 Xinhua

Xinhua: В сохранении природы Россия полагается на детей В России Всемирный день окружающей среды, а также День эколога отметили масштабными гуляниями, по большей части предназначенными для детей, пишет Xinhua. По мнению китайских журналистов, в этом лежит глубокий смысл, ведь именно детям предстоит заботиться о будущем природы страны, ну а власти начинают это делать уже сейчас. 6 июня 2016 Xinhua

Xinhua: Регионы поборются с Москвой и Питером за китайских туристов С каждым годом в Россию приезжает все больше туристов из Китая, которые вносят внушительный вклад в российскую экономику. Однако прибыль эта достается лишь популярным среди китайцев направлениям – Москве и Санкт-Петербургу. Но как показал недавний российско-китайский форум, регионам России тоже есть что предложить китайскому туристу, и они готовы соперничать за этот «лакомый кусок», пишет Xinhua. 2 июня 2016 Xinhua

Агентство Xinhua обвинило США в «мелочности» за скандал с Су-24 Америка намеренно «раздувает» историю с «имитацией атаки» российских Су-24 на свой эсминец, чтобы Россия не смогла сблизиться с Европой, утверждают эксперты Xinhua. Они подчеркивают, что обвинения США, которые Вашингтон активно муссирует в СМИ, «притянуты за уши». По мнению китайских аналитиков, Америка хотела воспользоваться «чувствительностью» Прибалтийского региона, а такие «мелочные расчеты» «наводят на определенные размышления». 15 апреля 2016 Xinhua

Xinhua: В кризис Россия ставит на туризм и открывает для посещений космодром В условиях падения цен на нефть и глобального замедления темпов экономического роста многие, в особенности развивающиеся, страны возлагают большие надежды на туризм, отмечает Xinhua. Россия – яркий пример: обладая огромной территорией и богатейшим культурно-историческим наследием, она взялась активно развивать эту перспективную отрасль. И как подтверждение – недавно российские власти объявили об открытии территории космодрома Восточный для туристов. 10 ноября 2015 Xinhua

Эксперт: Ради «Нового шелкового пути» Китай помирит Россию и Европу Россия не должна придерживаться закрытого развития, ее единственный шанс восстановить свою мощь – это сотрудничество с Китаем, утверждает автор аналитического раздела Xinhua. Однако автор подчеркивает, что в противостоянии между Москвой и Западом, и в первую очередь с Европой, Пекин не будет занимать чью-то сторону. Напротив, он постарается примирить оппонентов, особенно когда Россия играет ключевую роль в создании единого экономического пояса в Евразии. 16 мая 2015 Xinhua

Китайский дипломат советует США не игнорировать безопасность России Америку беспокоит только своя национальная безопасность, а потребности окружающих в безопасности она игнорирует, заявил в интервью Xinhua посол КНР в Бельгии Цю Син. Это порождает множество глобальных проблем, среди которых и украинский кризис. Западу в целом следует принимать во внимание потребность России в том же чувстве защищенности, к которому стремится он сам. 27 февраля 2015 Xinhua