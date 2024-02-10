Xinhua: в будущем китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: в будущем китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития. Как передаёт Xinhua, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Си Цзиньпин отметил, что стороны должны укреплять стратегическое взаимодействие, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран, а также решительно противостоять внешнему вмешательству в их внутренние дела.

Китай и Россия вместе выдержали множество испытаний в прошлом, китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития в будущем. Как пишет Xinhua, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он сделал данное заявление в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в преддверии китайского Нового года. Главы двух государств также обменялись поздравлениями с китайским Новым годом.

Напомнив о приближении китайского традиционного Нового года по лунному календарю и отметив праздничную атмосферу, Си Цзиньпин заявил, что китайский народ полон надежд и уверенности в связи с наступающим годом Дракона.

Выразив наилучшие пожелания дружественному китайскому народу, Путин отметил, что в китайской культуре дракон символизирует мудрость и силу.

Он пожелал китайскому народу счастья в год Дракона и выразил надежду, что все его желания исполнятся.

Си Цзиньпин отметил, что для него и Владимира Путина стали доброй традицией обмен поздравлениями по случаю китайского Нового года, анализ достижений в развитии двусторонних отношений и совместный обзор будущего.

Указав, что за прошедший год они с Путиным встречались дважды и достигли многих важных договорённостей, Си Цзиньпин заявил, что благодаря совместному руководству лидеров Китая и России правительства, законодательные органы и политические партии двух стран осуществляют активные обмены, а сотрудничество в различных областях демонстрирует устойчивость и жизнеспособность.

По словам председателя КНР, годовой объём двусторонней торговли досрочно достиг поставленной цели, между двумя странами активно осуществлялись культурно-гуманитарные и межрегиональные обмены, а также были успешно завершены Годы спортивных обменов Китая и России.

Напомнив, что в этом году исполняется 75-летие установления китайско-российских дипломатических отношений, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов и впредь поддерживать дух взаимопомощи и вечной дружбы с Россией, чтобы совместно написать новую главу в китайско-российских отношениях.

Си Цзиньпин подчеркнул, что стороны должны укреплять стратегическое взаимодействие, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития своих стран, а также решительно противостоять внешнему вмешательству в их внутренние дела.

По словам китайского лидера, стороны должны придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, поддерживать стабильность производственно-сбытовых цепочек, совместно провести Годы культуры Китая и России, осуществлять культурные обмены, которые соединяют сердца жителей двух стран, приближены к простому народу и отличаются теплотой, а также постоянно укреплять связи между своими народами.

Китай готов укреплять международное многостороннее взаимодействие с Россией, придерживаться подлинного мультилатерализма, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную экономическую глобализацию, приносящую пользу всем, продвигать развитие системы глобального управления в более справедливом и разумном ключе, чтобы внести позитивный вклад в содействие построению сообщества единой судьбы человечества, заключил председатель КНР.