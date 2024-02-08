Daily Mail: союз России и Китая угрожает подорвать влияние Запада в Арктике

Российско-китайское сотрудничество в Арктике может лишить Запад влияния в этом регионе, пишет The Daily Mail со ссылкой на доклад частной разведки. Россия уже на 10 или более лет опережает США, у которых только один действующий ледокол 70-го года постройки, а без должных усилий западные альянсы навсегда отстанут в развитии арктического направления.

С начала СВО Россия и Китай активизировали сотрудничество в Арктике, хотя раньше Москва пыталась ограничить роль Пекина на севере, приводит The Daily Mail выводы частной разведки. «Растущая готовность России пускать КНР в Арктику говорит о реальности их «безграничного» партнёрства и о возможном противовесе альянсам, возглавляемым США», — указано в отчёте аналитической компании Strider Technologies.

Авторы доклада указывают, что в связи с изоляцией России пришлось найти новых партнёров, потому что все семь оставшихся членов Арктического совета прекратили с ней сотрудничать. Соучредитель Strider Эрик Левеск считает, что Москва была вынуждена обратиться к Китаю для сокращения трат. Она демонстрирует «более эффективный подход», чем у западных стран, традиционно используя частные предприятия для поддержки государственных инициатив. В частности, Кремль всё больше полагается на помощь китайских компаний в развитии Северного морского пути — кратчайшего маршрута между европейскими портами и Дальним Востоком, а также в строительстве энергетической инфраструктуры.

В результате Запад может навсегда отстать в развитии региона и уступить контроль в Арктике России и Китаю. «Кажется, что Арктика всегда остаётся для США второстепенной задачей, — заявил Левеск в интервью NBC News. — Для США она не в приоритете». Эксперт предполагает, что в этой сфере Москва опережает Вашингтон на 10 или более лет. «У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х», — подчёркивает соучредитель Strider.

В заключение авторы доклада отмечают, что западные лидеры должны как никогда усердно работать над пониманием меняющейся динамики региона и выявлением ключевых игроков во главе российской стратегии, пишет The Daily Mail. «Запад уже отстаёт от России в развитии Арктики, однако без этого знания он может никогда её не догнать, и тогда арктический регион полностью попадёт под сферу влияния России и КНР», — предупреждают эксперты.