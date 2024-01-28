N-TV: «Ленинград» и «Сталинград» — пополнение в российском флоте ледоколов говорит о больших амбициях Кремля в Арктике

У российского президента Владимира Путина большие виды на Арктику, считает немецкий телеканал N-TV. Доказательством этому служит начало строительства нового атомного ледокола с громким названием «Ленинград». В следующем же году будет построено ещё одно судно — «Сталинград». Самый крупный в мире флот ледоколов планируется пополнить и другими кораблями. Таким образом Кремль заявляет свои претензии на хранящиеся в Арктике ресурсы, а также Северный морской путь.
У главы Кремля Владимира Путина, по-видимому, большие виды на Арктику, считает немецкий телеканал N-TV. И ярче всего об этом свидетельствует его план пополнить флот российских атомных ледоколов двумя новыми судами под громкими названиями «Ленинград» и «Сталинград».
Российский президент лично присутствовал на церемонии начала строительства «Ленинграда» в Санкт-Петербурге. Он станет восьмым атомным ледоколом в российском флоте, куда также входят 34 судна, работающих на дизельном топливе. «Сталинград» же будет заложен в следующем году. Флот планируется пополнить и другими кораблями.
Все они будут обеспечивать проходимость так называемого Северного морского пути, пролегающего от мыса Желания (остров Новая Земля) в Карском море до мыса Дежнёва (Берингов пролив). В прошлом году по этому маршруту было перевезено рекордное количество товаров весом 36 млн тонн, о чём заявил генеральный директор государственного концерна «Росатом» Алексей Лихачёв.
Однако по его словам, инфраструктура портов рассчитана на ещё большие объёмы, превышающие 40 млн тонн в год, что оставляет пространство для дальнейшего роста. Также Россия, обладающая самым большим в мире флотом ледоколов, заявляет свои претензии на хранящиеся в Арктике ресурсы, заключает N-TV.
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