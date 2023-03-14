Bloomberg: Арктика становится новой ареной для демонстрации военной силы России и НАТО

Арктика превращается в новое место, где НАТО и Россия могут продемонстрировать свою военную силу, пишет Bloomberg. В частности, Москва активно размещает атомные подлодки, авиацию и другую военную технику для защиты своих экономических интересов в этом регионе, который из-за таяния льдов начинает приобретать всё большее стратегическое значение для крупных мировых держав, включая США и Китай, отмечается в статье.

Влияние обострившегося конфликта на Украине ощущается и в Арктике, хотя эта территория расположена на тысячи километров севернее, пишет Bloomberg. Арктический регион также превращается в новую арену для демонстрации военной силы России и НАТО, поскольку на фоне глобальных изменений климата и постепенного таяния льдов он приобретает всё более важное значение в сфере энергетики, торговли и безопасности, поясняется в статье.



Масштабы всех ресурсов арктического морского пока до конца не исследованы и не полностью нанесены на карту. Однако оценки свидетельствуют, что данный регион содержит около одной четверти от всех мировых запасов нефти и природного газа. А новые морские пути через Арктику, которые становятся доступными по мере таяния льдов, могут значительно сократить время, затрачиваемое на прохождение традиционных коммерческих морских путей, пишет Bloomberg.



Поэтому Россия, США, Китай и другие державы активно борются за больший контроль в этом регионе, который будет приобретать всё большее стратегическое значение, подчёркивается в статье: «Россия ремилитаризирует Арктику для защиты своих экономических интересов». В частности, Москва размещает там свои многоцелевые подводные лодки с ядерными боеголовками, и их значение может возрасти, в зависимости от сценариев дальнейшего развития конфликта на Украине, прогнозирует Bloomberg.



Тем временем силы НАТО собираются на совместные учения по отражению «фиктивного вторжения», в основе которых лежит ощущение того, что независимо от того, что будет происходить на Украине, страны НАТО ожидает долгосрочная конфронтация с Россией, говорится в статье. В этих манёврах участвуют подводные лодки, десантные транспортные корабли, истребители F-35 и другая военная техника из разных стран.



Более 20 тыс. военнослужащих из Великобритании, США, Нидерландов и ещё шести стран выдерживают в арктических льдах морозы ниже 20 по Цельсию и сильные снегопады, чтобы прийти на помощь Норвегии, которая согласно сценарию сталкивается с «ограниченным вторжением» с севера. Эти совместные 11-дневные учения направлены на то, чтобы подготовить военный контингент к выживанию и боевым действиям в отдалённых арктических районах, поясняется в статье.



«Нам приходится иметь дело с нацией, которая продемонстрировала как готовность, так и способность использовать военную силу в агрессивной манере», — заявил недавно командующий норвежскими военно-морскими силами контр-адмирал Руне Андерсен, подразумевая соседнюю Россию. «Это означает, что мы должны смотреть вперёд и быть готовыми, а также сдерживать любые подобные действия против любой страны НАТО — что касается не только данного региона, но и Прибалтики, и другой территории НАТО», — также подчеркнул Андерсен.



Финляндия и Швеция сейчас стремятся также присоединиться к Североатлантическому альянсу, и когда это произойдёт, то семь из восьми арктических стран станут членами НАТО. Это будет означать, что в случае потенциального конфликта альянс получит большую коллективную мощь с точки зрения ресурсов авиации, флота и артиллерии, а также территорию с сетью железных дорог для перевозки войск и техники. Однако этот «единый фронт» также может стать новым поводом для заявлений Кремля о том, что НАТО стремится окружить Россию, поэтому она также должна усиливать своё военное присутствие в Арктике, говорится в статье.



«Если Россия хочет быть великой державой, если Россия хочет иметь надёжные средства ядерного сдерживания, если Россия хочет непосредственно контролировать обстановку в сфере безопасности в Северной Европе, а также в Арктике, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности и военное положение в Арктике... Эта риторика не исчезнет — вероятнее всего, она лишь будет нарастать, как только Швеция и Финляндия вступят в НАТО», — заявил в интерьвью Bloomberg Андреас Эстхаген, старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена в Норвегии.



Особый интерес, по мнению экспертов, сейчас представляет так называемый морской коридор Гренландия — Исландия — Великобритания, через который российским судам необходимо пройти для того, чтобы попасть в Атлантический океан. Оказавшись там, российские военные силы потенциально могут создать препятствия для коммерческого судоходства или перерезать линии военного снабжения, чтобы США не смогли отправить подкрепление в Европу, говорится в статье: «Саботаж в отношении подводных трансатлантических кабелей передачи данных также может нанести значительный ущерб».



«Путин, похоже, хочет, чтобы Россия оставалась заметной в Арктике», — подчёркивает Bloomberg. За прошедшие годы в этом регионе были вновь открыты старые военные базы советских времён, а также построены новые. Около двух третей всех российских атомных кораблей, включая подводные лодки с баллистическими ракетами и атомные ударные подводные лодки, закреплены за Северным флотом, который базируется на Кольском полуострове, сообщается в статье: «И новые гиперзвуковые ракеты Москвы потребуют почти мгновенной реакции от североамериканских систем обороны, которые сейчас модернизируются, как говорят военные эксперты».



В прошлом году российский президент также обнародовал новую морскую стратегию, пообещав защищать арктические воды «всеми средствами», в том числе с помощью гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские арктические войска получат около 500 современных систем вооружения, а также будет обеспечено «полное радиолокационное покрытие» воздушного пространства Арктики. Хотя неясно, удалось ли полностю реализовать эти цели за год, говорится в статье. Минобороны России также сообщало в прошлом году о проведении регулярных учений в Арктике «по защите российских территорий».



По словам Ребекки Пинкус, директора Полярного института в Центре Уилсона, помимо защиты своих стратегических активов, Россия, как и другие страны, уделяет особое внимание защите своих экономических интересов в Арктике. Москва хочет надёжнее защитить свои северные торговые пути и получить доступ к новым месторождениям ископаемого топлива и редкоземельных металлов, которые освобождаются ото льда на фоне изменений климата, пояснила она: «Поэтому стремление России к наращиванию военного потенциала в российской части Арктики имеет смысл».



Как показывает статистика, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная территория нашей планеты. А более длительные периоды в году, когда морские пути не замерзают, означают возможность для наращивания судоходства и потенциально более легкий доступ к природным ресурсам. По оценкам Геологической службы США, за полярным кругом могут находиться ещё около 90 млрд баррелей неразведанных запасов нефти и 1670 трлн кубических футов газа, наряду с металлами и полезными ископаемыми, необходимыми для электрификации региона.



Причём уже в прошлом году оба основных судоходных маршрута через Арктику — Северный морской путь у берегов России и Северо-Западный проход у побережья Канады — практически весь летний сезон были свободны ото льда, отмечается в статье. Ученые-климатологи предсказывают, что уже к середине нынешнего века Северный полюс может полностью освободиться ото льда, что откроет третий трансарктический морской маршрут через международные воды. Это может послужить ключом к развитию арктической стратегии Китая, которая включает в себя «Полярный шёлковый путь», соединяющий Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку, пишет Bloomberg.



Китай ещё в 2018 году объявил себя «приарктическим государством», напоминает автор. Помимо экономических интересов, касающихся рыболовства, энергетики и транспорта, Китай также управляет исследовательскими станциями, расположенными в Норвегии и Исландии, и обязался расширять сотрудничество с Россией в Арктике. Представители США также утверждают, что китайский «шпионский аэростат» недавно нарушил их воздушное пространство над Аляской, после чего был сбит американскими войсками над территорией Южной Каролиной, напоминает Bloomberg.



По оценкам Пинкус, хотя экономические интересы могут в определённой мере «удерживать Россию» от конфликта в Арктике, однако сближение с силами НАТО может повысить риски. Представители Североатлантического альянка уже заявляли, что после принятия в качестве новых членов Финляндии и Швеции присутствие НАТО в Балтийском и Арктическом регионах усилится. Альянс также наращивает свой контингент, в том числе за счёт совместных военных учений и открытия в 2021 году в Норфолке (штат Вирджиния) специального штаба для командования, которому поручено следить за Атлантикой и Крайним Севером, включая районы как внутри, так и за полярным кругом.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в августе прошлого года также выступил с предупреждением относительно арктических амбиций Китая и растущей военной активности России в регионе. «Способность России вывести из строя подкрепления союзников через Северную Атлантику — это стратегический вызов Североатлантическому союзу», — в частности, заявил Столтенберг.



Как отмечают эксперты, высокотехнологичные подводные лодки России при этом представляют собой одну из самых больших проблем для альянса в Арктике, потому что их очень трудно обнаружить. По имеющимся данным, в составе ВМФ России на данный момент находится примерно 58 кораблей, 11 из которых относятся к стратегическим атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами. Поэтому в сфере подводной войны Россия может представлять «своего рода асимметричную угрозу против более могущественного западного альянса», считает Андерсен.



Аналогичного мнения придерживается и Уолтер Бербрик, доцент Военно-морского колледжа США, возглавляющий группу по арктическим исследованиям. По его мнению, существующая угроза того, что российская подводная лодка сможет проникнуть необнаруженной с севера и подойти вплотную, является сейчас главной проблемой для союзников по НАТО и требует «тесной координации и сотрудничества в рамках всего альянса», чтобы гарантировать безопасность западных союзников.



В частности, НАТО в ответ усивает подводное наблюдение за Северной Атлантикой с помощью подводного гидролокатора и морского патрулирования с воздуха. И это та область, где Финляндия и Швеция смогут помочь союзникам, отслеживая и обмениваясь разведданными, а также обеспечивая жизненно важную авиационную поддержку, подчёркивается в статье.



После присоединения этих двух стран в арсенале НАТО в Скандинавии будет в сумме около 250 военных истребителей, в том числе около полутора сотен F-35, считает норвежский полковник Эйрик Гульдвог, командир 133-го авиакрыла на военной авиабазе Эльвенес, расположенной в Норвегии к северу от полярного круга. «Это будут довольно значительные военно-воздушные силы», — отметил он. Кроме того, у альянса имеются самолёты модели P-8A Poseidon, в том числе американские, которые могут быть использованы для морского патрулирования и для поиска подводных лодок.



Важное значение такого воздушного арсенала уже было продемонстрировано на прошлой неделе, пишет Bloomberg. Пока шли арктические учения НАТО, в Германии были подняты в воздух два F-35 после того, как радар обнаружил на севере неопознанные объекты. Примерно через час наблюдений самолёты НАТО вернулись на базу, «внимательно изучив два российских самолёта Ил-38, летящих через международное воздушное пространство», сообщается в статье.



По словам Гульдвога, подобные инциденты с российскими самолётами происходят практически каждую неделю, поскольку они «стремятся собирать в Арктике информацию о других странах». Причём их станция за год обычно получает больше всего данных о перехвате, потому что российская авиация, чтобы добраться до Атлантики, должна сначала пройти к северу от Норвегии и вдоль побережья. «Конечно, мы наблюдаем много полётов на север, в сторону Канады и США над Северным полюсом», — рассказал он в интервью Bloomberg.