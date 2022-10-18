CNN: американский сенатор заявил, что изменение климата превращает Арктику в потенциальный центр конфликта

США не сразу обратили внимание на новые возможности, появляющиеся в Арктике благодаря изменению климата, заявил в интервью CNN американский сенатор Ангус Кинг. По его словам, глобальное потепление не только открывает новые маршруты, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта.

АНГУС КИНГ, американский сенатор: На наших картах появляется этот новый океан, и тут существует множество различных возможных последствий. И, честно говоря, мы не спешили это заметить.



Сенатор от штата Мэн заявил, что изменение климата открывает новые маршруты и новый потенциальный центр конфликта — Арктику, где необратимые тенденции приводят к глобальному ажиотажу, поскольку мировые державы ищут неразведанные запасы энергоносителей — нефти и природного газа, запасы минералов, а также места для рыбного промысла и отдыха и столь желанные морские транспортные пути.



АНГУС КИНГ: Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта.



БОРИС САНЧЕС, ведущий CNN: По некоторым оценкам, за последнюю четверть века исчезли 75 процентов арктических льдов. Более того, некоторые учёные считают, что уже в ближайшие 12 лет у нас могут быть такие летние периоды, когда Северный полюс не будет закрыт льдами.



Всё это дополнительное пространство означает появление новых транспортных путей и сокращение времени перевозок. Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья.



Согласно этой инфографике, представленной организацией American Security Project, они уже в течение нескольких лет наращивают своё военное присутствие. Там десятки как новых, так и реконструированных советских баз.



АНГУС КИНГ: Если бы произошёл конфликт с Россией, то для неё это был бы один из способов для нападения на нас. Я считаю, что, к сожалению, нам нужно иметь какой-то ответ на это. Не в плане конфликта, а в плане обороны.



В 2021 году канал CNN получил возможность своими глазами взглянуть на самые северные аванпосты России. Кремль тогда подчеркнул, что его намерения в регионе носят мирный характер. Это было до ввода войск на Украину.



БОРИС САНЧЕС: Ходят разговоры о том, что Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия для восстановления доминирующего положения?



АНГУС КИНГ: И одна из возможностей — в качестве демонстрации взорвать его над Северным Ледовитым океаном.



ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Арктика имеет критически важное значения для внешней политики Америки и её национальной безопасности.



Хотя как сопредседатель организации Arctic Caucus Кинг одобрительно отнёсся к новой национальной стратегии администрации Байдена для этого региона, однако, по его словам, нужно сделать больше.



АНГУС КИНГ: У России где-то 40 ледоколов, а у нас один.



Свои амбиции озвучивают и другие страны, такие как Китай и Индия, которые даже не расположены близ Арктики. Сенатор Кинг хочет там более серьёзного военно-морского присутствия, более основательной военной инфраструктуры, а также соблюдения международных соглашений, таких как Конвенция ООН по морскому праву. По его мнению, эти шаги могут сдержать возможную войну.



АНГУС КИНГ: Я не знаю. Думаю, что вопрос пока не решён. Но это, по крайней мере, возможно. Думаю, это было бы благом для Америки и всего мира.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 октября 2022 года.