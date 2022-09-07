Le Figaro: Арктика рискует стать следующей ареной геополитической напряжённости

Глобальное потепление и таяние льдов, открывающее морские пути через Арктику, грозят превратить регион в арену следующего противостояния великих держав, пишет Le Figaro. В этой связи канадские территории в Арктике находятся в наиболее уязвимом положении из-за недостатка у Оттавы средств для их защиты, отмечает издание.

На протяжении десятилетий Арктика была безопасным убежищем, вдали от геополитической напряжённости, однако ввод российских войск на Украину изменил всё, а также усилил опасения по поводу возможного конфликта за полярные территории, пишет Le Figaro.

«Кратчайший путь, по которому российские ракеты или бомбардировщики могут направиться в Северную Америку, пролегает через Северный полюс, что делает решающей роль Североамериканского командования воздушно-космической обороны», — заявил в интервью канадской газете The Globe and Mail генсек НАТО Йенс Столтенберг во время беспрецедентно долгого трёхдневного визита в канадскую Арктику в конце августа.

Как отмечает издание, признаком растущей напряжённости в регионе стало и приглашение Оттавой на военные учения в Нунавуте военно-морских сил Дании, Франции, Великобритании и США. Несмотря на то что подобные учения проводятся с 2007 года, до 2020 года они не включали участие сил НАТО, кроме того, мероприятие приобретает новый смысл в контексте конфликта на Украине, пишет газета.

Однако в отличие от генерального секретаря НАТО и ряда международных экспертов канадские специалисты не верят в войну на Крайнем Севере, передаёт Le Figaro. По мнению специалистов, этот край слишком суров. При этом Оттава считает, что эта часть Арктики останется в стороне от конфликта, поскольку она принадлежит ей. С другой стороны, большинство стран считают, что Северо-Западный проход, о котором идёт речь, является частью международных вод.

По словам газеты, главная угроза для Арктики связана с изменением климата. Согласно норвежскому исследованию, опубликованному в августе в журнале Earth & Environment Communications, «за последние 43 года Арктика прогревалась почти в четыре раза быстрее, чем весь земной шар». В ближайшем будущем Северо-Западный проход может быть освобождён от льда несколько месяцев в году, в результате чего судоходство по нему, особенно военное, вырастет. Канада уже сталкивается с тем, что число заходов России в её воздушное и морское пространство увеличивается, а средств противостоять им у страны нет, отмечает издание. Кроме того, в конце июля Владимир Путин объявил об усилении флота в российской Арктике.

Йенс Столтенберг напомнил, что Россия «создала новое командование в Арктике, вновь открыв сотни старых военных баз советской эпохи или построив новые, в том числе глубоководные аэродромы и порты». Кроме того, Москва, по его словам, «оснастила свой северный флот гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон». Однако Россия не является единственной угрозой западным интересам в Арктике, предупреждает Le Figaro.

Китай, к примеру, позиционирует свою страну «как почти арктическое государство» и как «важную заинтересованную сторону в делах Арктики» с момента публикации в 2018 году доктрины под названием «Арктическая политика Китая». Пекин укрепляет своё присутствие на Крайнем Севере с 2000-х годов. Помимо экспедиций, цель которых носит как научный, так и военный характер, китайцы проявляют всё больший интерес к этому богатому природными ресурсами региону, как к части Полярного шёлкового пути.

Считается, что в Арктике находится 15% до сих пор не открытых мировых запасов нефти и 30% запасов газа. При этом Китай уже приобрёл рудники в Нунавуте, а в 2020 году попытался приобрести территорию протяжённостью 1100 км с портовой инфраструктурой и аэродромом в канадской Арктике. Поднебесная даже вошла в качестве наблюдателя в Арктический совет в обмен на кредиты, выдаваемые Исландии, обанкротившейся после финансового кризиса 2008 года. На взгляд газеты, это настоящая «хищническая стратегия». В особенности это касается Гренландии, где Пекин пытался выкупить бывшую американскую базу.

Помимо прочего, у Москвы есть военное преимущество в арктических районах, даже несмотря на серьёзное присутствие в этом регионе американцев, пишет газета. Хотя Вашингтон и Оттава могут быстро перебросить войска на Крайний Север Канады с баз, расположенных к югу от него, их солдаты неподготовлены к полярному климату. Кроме того, мониторинг Канадской Арктики в настоящее время осуществляется с помощью Северной системы оповещения — радиолокационных станций, которым более 50 лет.

Военные инвестиции в Арктику не являются приоритетом для США, не говоря уже о Канаде. Некоторые канадские специалисты в области обороны, к примеру, заявляют, что в условиях продолжающегося таяния льдов нет необходимости в атомном ледоколе, и возлагают все надежды на союзников. Почти все канадские правительства в последние десятилетия не проявляли интереса к военным вопросам, напоминает издание.

Капитан Элинор Слоун, профессор международных отношений Карлтонского университета в Оттаве, заверяет, что «возможности Канады по наблюдению и контролю за своим арктическим регионом очень ограничены и в этом смысле являются слабым местом». Несколько лет назад наблюдение за арктическими территориями вели всего 1400 инуитских рейнджеров, вооружённых винтовками Ли-Энфилда 1903 года.

Хотя в 2014 году Канада согласилась увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП, отчёт НАТО, опубликованный в июне, показал, что на деле эти расходы упали с 1,42% в 2020 году до 1,32% в 2021 году и, как ожидается, снизятся до 1,27% в 2022 году. Как напоминает Le Figaro, британцы, американцы и австралийцы сочли канадскую армию недостаточно надёжной для присоединения к индийско-тихоокеанскому пакту AUKUS в 2021 году.