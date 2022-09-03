Forbes: Россия возрождает базы, а США направляет посла — Арктика вернулась в центр геополитики
«Траектория внимания Запада к проблеме правильная, но нужно больше работать», — пишет Forbes.
«Траектория внимания Запада к проблеме правильная, но нужно больше работать», — пишет Forbes.
Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в российском Минобороны заявил, что Московская конференция по безопасности стала демонстрацией бессмысленности попыток западных стран изолировать Россию, поскольку главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российского внешнеполитического курса.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о пяти взрывах, прозвучавших в Энергодаре, который находится рядом с Запорожской АЭС.
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход восьми судов с продовольствием из украинских портов в рамках продуктовой сделки.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вниз по течению Днепра из района Каневского и Лысогорки выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с вооружёнными людьми на борту.
В Запорожской области объявили о выплате единовременной компенсации гражданам за вред, причинённый их жизни и здоровью из-за обстрелов украинских военных. Об этом в видеообращении сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по ситуации со сменой спортивного гражданства российскими спортсменами.
Украинские военные вновь обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего была перебита Днепровская ЛЭП. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Никому из членов российской делегации пока не выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре. Об этом говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку организации Антониу Гутеррешу.
Нападающий Данис Зарипов назначен капитаном казанского «Ак Барса» в сезоне-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд. Об этом заявили в американском агентстве по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Пентагона.
Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук оценил шансы петербургского «Зенита» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
США и их западные партнёры допустили стратегическую ошибку, решив продолжить расширение Североатлантического альянса на Восток, несмотря на все предостережения России. Такое мнение выразил профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье для The National Interest.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о противостоянии между сборными СССР и Канады в 1970-х.
В результате аварии с туристическим автобусом недалеко от египетского города Суэц погибли по меньшей мере восемь человек, ещё 38 человек получили ранения. Об этом сообщила газета Al Ahram.
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что слова главы внешнеполитического ведомства страны Анналены Бербок о том, что гражданам Германии приходится страдать ради Украины, были вырваны из контекста.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о состоянии здоровья полузащитника Клаудиньо перед матчем восьмого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Украинские военные обстреляли супермаркет в Калининском районе Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего погиб ребёнок. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Украинские войска на протяжении двух часов ведут огонь по Запорожской АЭС, заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В немецком городе Кассель в ходе протестов против отправки вооружений на Украину пострадали восемь полицейских. Об этом сообщила местная полиция.
Россиянин Карен Хачанов оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил об оставлении должности.
Российский нападающий Александр Кокорин поделился эмоциями после дебютного матча за кипрский «Арис».
Дортмундская «Боруссия» на своём поле нанесла поражение «Хоффенхайму» в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.
В компании Siemens Energy AG не нашли технических причин, которые бы помешали эксплуатации газопровода «Северный поток», заявил представитель германской компании.
Президент США Джо Байден продлил на год торговое эмбарго против Кубы, следует из заявления Белого дома.
Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о победе над санкт-петербургским «Зенитом» в Матче легенд.
У Siemens на данный момент нет контракта на проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток», но компания готова их провести.
Столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу. Работать над ней будет новый главный режиссёр театра Алексей Франдетти.
На смотровой площадке Останкинской телебашни представили марку, выпущенную «Почтой России» в честь 875-летия Москвы.
В Краснодарском крае оформили более 200 тыс. «Пушкинских карт» за год.
Татьяна Мишина, тренер фигуриста Евгения Семененко, сообщила, что её воспитанник не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «Украина 24» раскритиковала сограждан, которые предсказывают скорые победы ВСУ.
Иммунолог Надежда Логина посоветовала не переживать из-за резкой смены погоды.
Московская область приняла более 7,5 млн туристов за лето.
Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».
На могиле писателя Владислава Крапивина в Екатеринбурге установили памятник.
Тамбовские специалисты восстановили школы в подшефном районе Луганской Народной Республики.
Агентство Bloomberg в обзорной статье отметило успехи RT в Латинской Америке, заявив, что решение запретить вещание телеканала в ЕС и блокировки аккаунтов в соцсетях не помешали его «процветанию».
Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала об успокаивающих свойствах продуктов, содержащих витамины группы В.
Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева назвала боли в пояснице одним из новых симптомов COVID-19.
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов вручил орден Нахимова Черноморскому высшему военно-морскому училищу (ЧВВМУ) в Севастополе.
Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах баклажанов.
Волонтёры при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) собрали 950 кг отходов на прибрежной территории реки Половинка в Камчатском крае. До 5 сентября там проходит форум «Экосистема. Заповедный край».
В Московской области прививку от гриппа сделали почти 120 тыс. человек, заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев оценил работу наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта останутся на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на постоянной основе.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова высказалась об идее введения так называемого потолка цен на российскую нефть.
В Москве вновь увеличили количество стартовых площадок программы реновации.
Военно-исторический фестиваль «Русская Троя» пройдёт на территории Музея героической обороны Севастополя 3 сентября.