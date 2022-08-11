Daily Sabah: «Новатэк» закажет у Турции плавучую электростанцию для «Арктик СПГ 2»
На данный момент Россия поставляет сжиженного газа на 30 млн тонн в год, а благодаря «Арктик СПГ 2» и другим проектам это количество должно увеличиться до 120-140 млн тонн в год к 2035 году. Однако после западных санкций эти цели пришлось пересмотреть, пишет Daily Sabah.
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