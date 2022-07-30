Уголь, СПГ и всеобщая экономия — Le Figaro рассказала, как Европа готовится пережить зиму без российского газа

Обеспокоенные перебоями с поставками российского газа европейцы начинают подготовку к зиме в условиях дефицита голубого топлива, пишет Le Figaro. Чтобы снизить зависимость от Москвы, страны ЕС обращаются к закупке более дорогого сжиженного газа у других поставщиков и строят планы перехода на другие источники энергии, пишет газета. Однако пока проекты развития возобновляемой энергетики остаются на бумаге, для обогрева будут использовать угольные ТЭЦ, отмечает издание.

Представляя план нормирования газа, который обсуждался во вторник на внеочередном совещании министров энергетики ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «быть готовыми» к полной остановке поставок российского газа, напоминает Le Figaro

В прошлый четверг Европа избежала худшего сценария с газопроводом «Северный поток — 1», по которому проходит треть всего объёма поставок российского газа в ЕС. После закрытия для планового технического обслуживания он в конечном итоге снова открылся вовремя, несмотря на опасения 27 стран — членов блока, однако всё ещё задействовался на 40% своей пропускной способности. Однако уже через несколько дней российский газовый гигант объявил о ещё большем сокращении поставок газа по трубопроводу — до 20% от прежнего объёма.

Как отмечает издание, эти «взлёты и особенно падения» уровня газа беспокоят Старый Свет, который зависит от импорта из России более чем на 40%. Если Соединённые Штаты в марте ввели запрет на импорт всех российских углеводородов, то со стороны Европейского союза речь шла только об эмбарго на поставки угля и более позднем сокращении импорта российской нефти на 90%, однако, учитывая зависимость европейцев от российского газа, о снижении объёмов закупки того же порядка вопрос не стоял.

Как напоминает газета, с самого начала российской спецоперации на Украине Европейский союз поставил перед собой цель обеспечить 80%-ное заполнение газохранилищ к 1 ноября, чтобы подготовиться к грядущей зиме. «Мы могли бы удовлетворить треть потребностей в газе этой осенью и зимой, если бы запасы были заполнены на 100 процентов», — говорит аналитик аналитического центра Bruegel Бен Маквильямс. Но с новым сокращением поставок по «Северному потоку — 1» будет сложно достичь цели при прочих равных условиях. «Вместо этого мы должны стремиться к 70 процентам», — считает он.

Не всем легко достичь этой цели, учитывая, что «несколько стран Центральной и Восточной Европы импортируют свой газ из России почти на 100 процентов», подчёркивает специалист по климату и энергетике в исследовательском центре IDDRI Инес Буасида. Так обстоит дело, например, с Болгарией и Латвией, которые по состоянию на 25 июля отстают примерно на 15% от своих промежуточных целей к 1 августа.

Чтобы найти новые газовые ресурсы, Европа обратилась к другим крупным производителям, включая Норвегию, пишет издание. Алжир даже стал ведущим поставщиком газа для Италии и объявил о своём намерении увеличить поставки на двухстороннем саммите 18 июля прошлого года. В тот же день ЕС также объявил о соглашении с Азербайджаном об удвоении импорта природного газа за «несколько лет».

Но чтобы найти других поставщиков, необходимо иметь возможность искать газ в другой форме, отмечает газета. Согласно подсчётам аналитического центра Брейгеля, по состоянию на середину июля почти 43% импорта газа в ЕС и Соединённое Королевство приходится на сжиженный природный газ по сравнению с 18% за аналогичный период прошлого года. Как подчёркивает Маквильямс, этот вид топлива более дорогой, поскольку требует сначала сжижения, а потом повторной газификации на специальных терминалах, поэтому в нормальных условиях предпочтительнее импортировать газ напрямую в газообразном состоянии.

По словам аналитика, ранее малоиспользуемые терминалы регазификации работают сегодня на пределе своей мощности. Как и рынок производства, который тем не менее остаётся более открытым для европейцев. «Рынок сжиженного природного газа более гибкий, поскольку он частично регулируется краткосрочными контрактами. Это позволило производителям продавать газ тем, кто больше платит», — поясняет Инес Буасида. Это, в частности, касается США, которые отвернулись от азиатских рынков, чтобы продавать топливо в Европе, где цены на газ выросли.

«Рычаг для снижения зависимости от российского газа уже существует: это переход к другим источникам энергии», — уверена Буасида. К 2030 году Европейский союз планирует снизить потребление газа на 30—40%, что как раз соответствует объёмам импорта российского топлива. «Но для грядущей зимы и, возможно, следующей этого будет недостаточно», — признаёт специалист.

Тем временем несколько стран, в том числе Франция, вновь открыли угольные электростанции. «Приоритет должен отдаваться возобновляемым источникам энергии, но использование угля, нефти и атомной энергии может оказаться временно необходимым», — признал Брюссель на прошлой неделе. Буасида, однако, больше озабочена развитием новой газовой инфраструктуры. «Если мы построим новые метановые терминалы или новые маршруты поставок в третьи страны, будут ли эти инвестиции приемлемы, учитывая прогнозируемое снижение потребления ?» — задаётся вопросом специалист.

Таким образом, последним средством остаётся ускорение перехода на другие источники энергии, пишет газета. Министры энергетики Европейского союза, собравшиеся в Брюсселе во вторник, договорились о скоординированных действиях. Цель, от которой, впрочем, страны могут и отступить, заключается в том, чтобы сократить в период с августа 2022-го по март 2023 года потребление газа как минимум на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет за тот же период. Франция уже готовится приступить к выполнению плана, среди прочего, обязывая магазины с кондиционерами закрывать двери. «Так же как и просьба снизить отопление на один градус, эти меры могут показаться анекдотичными, — признаёт исследователь IDDRI. — Но на самом деле они будут иметь решающее значение».