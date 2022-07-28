Le Figaro: «слишком много послаблений» — чрезвычайный план по газу не поможет европейцам пережить холодную зиму

Объявление России об очередном сокращении поставок газа в Европу помогло европейцам прийти к согласию по вопросу всеобщей экономии газа на случай чрезвычайных обстоятельств, пишет Le Figaro. И хотя формально все страны ЕС согласились сократить потребление газа на 15% со следующего месяца, в плане предусмотрена масса послаблений, отмечает газета. Если этими исключениями воспользуются все государства, не желающие экономить топливо и помогать соседям, пережить суровую зиму без российских поставок Европе не удастся, делает вывод издание.

«Худший сценарий опасным образом приближается», — констатирует Le Figaro, имея в виду уже имеющиеся перебои с поставками российского газа в 12 странах ЕС и и усиление газового давления на блок со стороны России. Всё это делает гипотезу о зиме без российского топлива, возможно, с пагубными последствиями для континента, более вероятной, отмечает газета.

«Москва играет на принципе неопределённости», — говорит преподаватель Института политических наук и специалист по энергетической геополитике Тьерри Брос о решении Москвы снизить пропускную способность газопровода «Северный поток — 1» до 20%. На его взгляд, «Владимир Путин использует газовое оружие наилучшим образом: цены на энергоносители выросли, рецессия не за горами, а доходы для России остаются чрезвычайно высокими». Как отмечает издание, в эту ловушку попал весь Евросоюз за исключением Венгрии, которая недавно обезопасила собственные поставки российского газа.

Кремль осуществляет свои «манёвры» в период, когда европейцы безуспешно пытаются заполнить газохранилища на 80% до начала зимы, обращает внимание Le Figaro. Сейчас они заполнены только на 65%. По расчётам комиссии, пополнения запасов на две трети хватит, чтобы покрыть всего 46 дней потребления газа в зимний период. «Владимир Путин усиливает давление на европейцев», — говорит научный сотрудник Института Жака Делора Фуквин Нгуен. По мнению эксперта, «с этим новым сокращением поставок государствам-членам не удастся пополнить свои запасы газа на 80 процентов. Они, вероятно, будут заполнены примерно на 70 процентов, что недостаточно», — подчёркивает специалист.

Любопытно, что о решении Москвы сократить пропускную способность газопровода стало известно в момент, когда европейцы заканчивали переговоры о подготовке к зиме, и это помогло членам ЕС договориться о чрезвычайном плане на случай прекращения поставок российского газа, замечает газета. На бумаге все государства-члены обязались сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что позволит Европе сэкономить 45 млрд кубометров голубого топлива. При этом в случае «серьёзного риска дефицита» механизм на случай чрезвычайного положения сделает это сокращение обязательным для всех 27 членов, чтобы поддержать наиболее зависимые от российского газа страны, к примеру, Германию. Только страны, соблюдающие чрезвычайные меры, смогут попросить о газовой помощи из соседних стран.

Однако хотя этот документ и получил поддержку квалифицированного большинства, министры стран ЕС предусмотрели длинный список исключений и возможностей для отступлений от обязательного сокращения энергопотребления, передаёт издание. К примеру, островные государства, такие как Ирландия, Кипр и Мальта, освобождаются от любых обязательств и усилий по поддержке других стран. Кроме того, Испания планирует использовать льготы, доступные странам, имеющим слабые связи с европейской газовой сетью, и в конечном счёте сможет сокращать потребление газа всего на 7%.

В случае возникновения риска для производства электроэнергии страны Балтии, подключённые только к российской электроэнергетической системе, смогут не сокращать потребление газа, если он потребуется для производства необходимой электроэнергии. Соглашение также предусматривает «гибкий подход», который позволит и другим странам ослаблять ограничения на своё потребление газа в чрезвычайных обстоятельствах. Франция, которая выступила против общего сокращения энергопотребления на 15%, получит такое послабление, если попросит об этом.

В конце концов, со всеми этими исключениями 27 стран «сэкономят» всего 30 млрд кубометров газа, вместо 45 млрд, предусмотренных в первоначальном плане Еврокомиссии, предупреждает издание. По мнению экспертов, этого хватит в случае мягкой зимы, но будет совсем недостаточно, если зима выдастся суровой.

«Короче говоря, компромисс, достигнутый во вторник, никоим образом не гарантирует спокойной зимы европейским компаниям и гражданам», — делает вывод газета. Прежде всего, он откладывает на потом, то есть на момент обострения кризиса, трудные обсуждения и болезненные решения. Единство, которым хвастали во вторник европейские министры энергетики Европы, также довольно относительно, считает издание. Венгрия — единственная страна, проголосовавшая против плана Еврокомиссии — открыто заявила, что не собирается выполнять решение блока. «Российский газовый шантаж продолжит трясти Старый Свет в ближайшие недели. И станет ядом замедленного действия для ЕС», — заключает Le Figaro.