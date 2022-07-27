Das Erste: быстрое заполнение газовых хранилищ, использование альтернатив и возвращение к углю — в Германии представили план энергетической безопасности

Пакет мер немецкого правительства по обеспечению энергетической безопасности состоит из трёх компонентов, сообщает Das Erste. Планируется оперативно заполнить газовые хранилища, активнее использовать СПГ, а также реактивировать угольные резервы. Кроме того, некоторые политики предлагают продлить эксплуатацию немецких АЭС.

В Германии правительство уже работает над пакетом мер по обеспечению энергетической безопасности. Эти планы могут быть ускорены ввиду анонсированных новых сокращений поставок российского газа. На этом уже настаивают представители от промышленности.

Планы правительства состоят из трёх компонентов: быстрое заполнение газовых хранилищ, использование альтернатив (таких как СПГ и возобновляемые источники энергии), а также реактивация резервов угля. Кроме того, предусмотрено более эффективное и экономное использование газа во всех сферах.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев министр экономики ФРГ Роберт Хабек призывает экономить газ: на фоне вчерашнего объявления от «Газпрома» об использовании только 20 процентов мощности «Северного потока — 1» министр ещё ужесточил свою риторику.

РОБЕРТ ХАБЕК, министр экономики ФРГ: Когда сейчас кто-то с удивлением говорит, что мы зависим от российского газа и Путин может это использовать, тогда возникает вопрос, где вы были последние полгода. Мы находимся в непростой ситуации, которая может растянуться по времени. Все это понимают. Необходимо уже абстрагироваться от мыслей, что «сейчас лето и ситуация не станет совсем плохой». Мы должны снизить объёмы потребления газа.

В партии ХДС требуют заключения пакта об экономии энергии вместе с федеральными землями и муниципалитетами, а также прекращения использования газа для добычи электричества.

АНДРЕАС ЮНГ, депутат от партии ХДС: Мы по-прежнему тратим 12 процентов нашего газа на газовые электростанции — и это на пятый месяц кризиса. При этом мы с самого начала понимали ситуацию и знали, что она в любой момент может ухудшиться.

Партия «Свободных демократов» требует продлить эксплуатацию немецких АЭС. Председатель фракции «Свободных демократов» Кристиан Дюрр заявил: « Я не знал, как мы объясним нашим европейским партнёрам, что мы отключаем безопасные источники энергии из идеологических соображений, в то время как Франция одной ногой находится в энергетическом кризисе». По мнению «Свободных демократов», эксплуатация немецких АЭС должна быть продлена до начала 2024 года.

Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.