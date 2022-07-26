Das Erste: добровольно, но в крайнем случае принудительно — ЕС принял чрезвычайный план по газу
Ещё никогда тому, сколько российского газа течёт по трубам, не уделялось столько внимания, как в эти времена украинского конфликта. Полному прекращению поставок, которого опасается ЕС, теперь противопоставлен чрезвычайный план. Всего неделю назад Еврокомиссия представила первое предложение. Сегодня этот план был принят с некоторыми изменениями. Его ядро составляет пока что добровольные цели по экономии при использовании газа. Однако предусмотрена также возможность при необходимости сделать экономию обязательной.
Как ЕС переживёт следующую зиму — особенно если Россия в итоге привернёт газовый кран? На случай такого сценария министры энергетики сегодня приняли в Брюсселе совместный чрезвычайный план по газу. Его центральная идея: все страны-члены до марта должны существенно снизить своё потребление газа, чтобы подготовить ЕС к худшему развитию событий.
РОБЕРТ ХАБЕК, министр экономики Германии: Для этого необходимо, чтобы все страны-члены зашли на полметра дальше, чем они сделали бы, руководствуясь своими национальными интересами. Но этот дух в данный момент делает Европу очень и очень сильной, и сегодня это удалось с принятием этого документа.
В частности, чрезвычайный план Еврокомиссии предусматривает, что страны на добровольной основе обязуются сэкономить 15 процентов газа. В крайнем случае, при возможной нехватке газа, цель по экономии должна стать обязательной — а именно при помощи действующего по всему ЕС механизма тревоги, активированного благодаря решению большинства стран-членов. Кроме того, предусмотрены исключения — например, для таких стран, как Ирландия или Кипр, которые едва или вообще не подключены к газовой сети своих соседей в ЕС.
ЙОЗЕФ СИКЕЛА, министр промышленности и торговли Чехии: Исключения, однако, не должны влиять на заявленную цель по экономии газа — это то, чего мы должны придерживаться.
Как именно государства будут экономить газ, они могут решать самостоятельно. Исключаются при этом частные домохозяйства, армия и больницы — эти сферы должны получать достаточно газа даже в случае дефицита.
Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.
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