Das Erste: добровольно, но в крайнем случае принудительно — ЕС принял чрезвычайный план по газу

Министры энергетики европейских стран приняли чрезвычайный план Еврокомиссии по газу, сообщает немецкий телеканал Das Erste. На случай, если Россия полностью прекратит поставки газа, решено, что все страны ЕС на добровольной основе сэкономят к марту 15% газа. Однако в крайнем случае экономия также может стать обязательной. При этом как именно сократить расход газа, каждая страна может решать самостоятельно.

Ещё никогда тому, сколько российского газа течёт по трубам, не уделялось столько внимания, как в эти времена украинского конфликта. Полному прекращению поставок, которого опасается ЕС, теперь противопоставлен чрезвычайный план. Всего неделю назад Еврокомиссия представила первое предложение. Сегодня этот план был принят с некоторыми изменениями. Его ядро составляет пока что добровольные цели по экономии при использовании газа. Однако предусмотрена также возможность при необходимости сделать экономию обязательной.

Как ЕС переживёт следующую зиму — особенно если Россия в итоге привернёт газовый кран? На случай такого сценария министры энергетики сегодня приняли в Брюсселе совместный чрезвычайный план по газу. Его центральная идея: все страны-члены до марта должны существенно снизить своё потребление газа, чтобы подготовить ЕС к худшему развитию событий.

РОБЕРТ ХАБЕК, министр экономики Германии: Для этого необходимо, чтобы все страны-члены зашли на полметра дальше, чем они сделали бы, руководствуясь своими национальными интересами. Но этот дух в данный момент делает Европу очень и очень сильной, и сегодня это удалось с принятием этого документа.

В частности, чрезвычайный план Еврокомиссии предусматривает, что страны на добровольной основе обязуются сэкономить 15 процентов газа. В крайнем случае, при возможной нехватке газа, цель по экономии должна стать обязательной — а именно при помощи действующего по всему ЕС механизма тревоги, активированного благодаря решению большинства стран-членов. Кроме того, предусмотрены исключения — например, для таких стран, как Ирландия или Кипр, которые едва или вообще не подключены к газовой сети своих соседей в ЕС.

ЙОЗЕФ СИКЕЛА, министр промышленности и торговли Чехии: Исключения, однако, не должны влиять на заявленную цель по экономии газа — это то, чего мы должны придерживаться.

Как именно государства будут экономить газ, они могут решать самостоятельно. Исключаются при этом частные домохозяйства, армия и больницы — эти сферы должны получать достаточно газа даже в случае дефицита.

Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.