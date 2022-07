Daily Telegraph: «стратегическая игра» — «Газпром» сократит поставки газа в Европу на 80%

Российская энергетическая компания «Газпром» заявила о сокращении объёмов поставляемого в ЕС газа до 20%, чтобы провести ремонт ещё одной турбины «Северного потока — 1», пишет The Daily Telegraph. Пока паникующие европейские государства решают, как пережить зиму в случае полного отключения газа из России, аналитики видят в таких действиях «стратегическую игру» и желание манипулировать ценами на энергоносители.

В понедельник «Газпром» заявил, что сократит поставки газа в Европу на 80% для проведения работ по техобслуживанию «Северного потока — 1», сообщает The Daily Telegraph. После такого заявления цены на газ в ЕС подскочили более чем на 10%.

Как рассказывает издание, европейские политики и официальные лица обвинили президента России Владимира Путина в том, что он уменьшает поставки энергоресурсов в качестве ответной меры на западные санкции. Газопровод «Северный поток — 1», который проходит по дну Балтийского моря к Германии, оказался в центре дипломатической напряжённости между Москвой и Западом. Объём поставляемого по нему газа уже сократился до 40% после того, как Канада не вернула отправленную туда на ремонт турбину. Кремль возложил вину на западные санкции и заверил, что газопоток вернётся к привычным значениям после того, как турбина, отправленная в начале месяца в Германию, вернётся на место и пройдёт все технологические процедуры.

В понедельник «Газпром» предупредил в соцсетях, что продолжит сокращать поставки – теперь до 20% от обычных объёмов, — чтобы провести ремонт ещё одной турбины, произведённой немецкой компанией Siemens. В то же время в Берлине не поверили в такое оправдание. «По нашей информации, нет никаких технических причин для сокращения поставок», — заявили в Министерстве экономики Германии. Власти опасаются, что в случае полного отключения от российского газопровода страна погрузится в катастрофическую экономическую рецессию.

Правительства стран Евросоюза в панике уже начали готовиться к возможному полному отключению российского газа этой зимой, что приведёт к проблемам в обогреве жилищ и работе заводов, отмечает The Daily Telegraph. Однако эксперты предполагают, что вместо того, чтобы полностью перекрыть газопровод, Кремль, скорее всего, продолжит искусственно занижать объёмы поставок, чтобы манипулировать ценами на газ. «Объявление «Газпрома» не должно никого удивлять», — считает сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра. В интервью The New York Times он рассказал, что Россия таким образом «играет в стратегическую игру»: ей выгоднее снижать и так низкие поставки, чем полностью от них отказываться, потому что это помогает «манипулировать рынком и оптимизировать геополитическое воздействие».