Das Erste: разрушение солидарности — в ЕС ширится сопротивление планам Брюсселя по экономии газа

Еврокомиссия намерена обязать страны Евросоюза сократить потребление газа на 15% и делиться им с соседями в случае перебоев с поставками, пишет Das Erste. Однако во многих странах ЕС предложение Урсулы фон дер Ляйен не встретило особого энтузиазма. Испания, Португалия, Греция, Венгрия, Кипр и Польша выступили против обязательств по экономии газа — и тем самым отказались проявить солидарность с Германией.

В Евросоюзе ширится сопротивление планам Еврокомиссии на случай перебоев с поставками газа. Несколько стран выступили против намерения Брюсселя ввести обязательства по сокращению потребления газа на 15% к марту 2023 года в случае чрезвычайной ситуации. Изначально предполагалось, что государства смогут принимать решение об использовании этой меры на добровольных началах, сообщает Das Erste.

Еврокомиссия опасается, что Москва может продолжить сокращать поставки по газопроводу «Северный поток — 1» или вовсе их остановить. В первую очередь это затронет страны, которые в значительной степени зависят от поставок российского газа, например Германию.

Урсула фон дер Ляйен предупреждает, что важно действовать сейчас, а не ждать, пока Путин «перекроет газовый вентиль». Председатель Еврокомиссии требует, чтобы все 27 стран-членов экономили газ и закачивали его в хранилища, а также были готовы поделиться им с соседями в случае необходимости.

На Пиренейском полуострове требования фон дер Ляйен не встретили особого энтузиазма. Министр по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба заявил, что план не может быть применён к Португалии, поскольку страна в настоящее время борется с сильной засухой, из-за которой гидроэлектростанции значительно сократили выработку электроэнергии. Уменьшить потребление газа в таких обстоятельствах, по его словам, не представляется возможным.

Правительство Испании также не намерено обязывать потребителей ограничивать потребление газа, заявила министр по экологическим преобразованиям Тереза ​​Рибера. По её словам, Испания годами стремилась стать более независимой от поставок газа и инвестировала в высокопроизводительную энергосеть. «Мы не хотим, чтобы нас принуждали к чему-то, о чём с нами даже не консультировались ранее и что имело бы для нас серьёзные последствия», — отметила Рибера.

Министр подчеркнула, что в сфере энергетики Испания, в отличие от других стран, «не жила не по средствам». Рибера заявила: «И что бы ни случилось, испанские семьи не пострадают от отключения газа, и точно так же мы защитим испанскую промышленность».

Как утверждает издание, против предложения Еврокомиссии выступают и другие страны, такие как Греция, Венгрия, Кипр и Польша, где основную ответственность за зависимость экономики Европы от российского газа возлагают на Германию.

Радослав Фогель, пресс-секретарь польской правящей партии «Право и справедливость», заявил, что у Польши нет особого желания помогать немцам с газом: «Мы вовсе не хотим отказываться. Вся Европа находится в тяжёлом положении. Однако можно вспомнить о том, кто был прав, а кто ошибался. Германия сейчас пьёт пиво, которое налила себе сама», — подчеркнул Фогель.

По его словам, Германия годами укрепляла своё экономическое положение за счёт российского сырья. «То, что происходило в Чечне или Грузии, не беспокоило немцев. В том, что они сейчас оказались в такой ситуации, есть определённая ирония», — отметил Фогель.

Депутат Европарламента и координатор Европейской народной партии по экономическим вопросам Маркус Фербер считает, что Германии в настоящий момент требуется солидарность внутри Евросоюза. По его словам, опасность того, что газопроводы могут быть использованы Москвой в качестве средства оказания политического давления, была недооценена.

«С другой стороны, Германия в последние годы продемонстрировала большую солидарность в области газоснабжения, особенно в направлении Центральной и Восточной Европы. Если сегодня мы видим, что Польша уже полностью заполнила свои газохранилища, то солидарность также должна работать и в обратном направлении», — утверждает Фербер.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон предупреждает: если из-за проблем с газоснабжением такие страны, как Германия, будут вынуждены закрыть заводы, а цепочки поставок будут серьёзно нарушены, последствия почувствуют все страны ЕС.

Симсон признаёт, что во всех странах ЕС условия различаются. Некоторые, как Бельгия, почти не зависят от российского газа или, как Финляндия, уже значительно сократили его потребление в последние годы. «Тем не менее солидарность очень важна, когда речь идёт о нашей энергетической безопасности», — подчёркивает еврокомиссар.

Как сообщает издание, во вторник министры энергетики стран ЕС намерены обсудить вопрос поставок газа на внеочередном заседании. «Я знаю, что мои дорогие коллеги скажут, что их страны уже всё сделали. Но экономия в масштабах всего ЕС в настоящее время составляет всего пять процентов, и этого явно недостаточно», — утверждает Симсон.

Ещё неизвестно, проголосуют ли по крайней мере 15 стран, представляющих 65% населения ЕС, за принятие плана Еврокомиссии на встрече министров энергетики. Однако страны, которые откажутся, «не смогут рассчитывать на солидарность со стороны других в случае чрезвычайной ситуации», пишет Das Erste.