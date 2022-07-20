Politico: Брюссель планирует заставить европейцев экономить газ в случае дефицита

Европейская комиссия намерена взять на себя дополнительные полномочия, чтобы обязывать членов ЕС сокращать потребление газа в случае его дефицита, сообщает Politico. По плану Брюсселя, страны обязаны будут ограничивать энергопотребление по указанию Еврокомиссии или по требованию других государств-членов в чрезвычайных обстоятельствах, таких как прекращение поставок газа из России.

Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны ЕС сократить потребление газа, если блок столкнётся с катастрофической нехваткой поставок в ближайшие месяцы, сообщает Politico. По утверждению трёх европейских дипломатов, это предложение должно быть представлено вместе с запланированным на среду сообщением о сохранении запасов природного газа в преддверии зимы. Согласно имеющемуся плану, Еврокомиссия сможет потребовать от членов ЕС обязательного сокращения потребления газа в случае чрезвычайной ситуации, такой как прекращение поставок российского газа.

Как отмечает издание, инициатива возникла на фоне опасений использования Россией поставок газа в ЕС в качестве оружия в отместку за введение санкций. Российский экспортёр газа «Газпром» уже сократил или полностью прекратил поставки потребителям в 12 странах, и есть опасения, что Кремль может принять решение не перезапускать газопровод «Северный поток — 1» из России в Германию 21 июля после временной остановки для технического обслуживания, говорится в статье.

План Комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий блоку решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов. Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.

Как пояснили три европейских дипломата, цель состоит в том, чтобы получить одобрение проекта на уровне стран на внеочередном заседании Энергетического совета 26 июля, хотя дебаты всë ещё продолжаются, и планы предстоит доработать. Основные дискуссии ведутся вокруг требований к странам сократить потребление газа на определëнную величину с осени по весну. По словам двух дипломатов, обсуждается сокращение от 5% до 20% потребления, а окончательное соглашение может быть достигнуто на уровне 10—15%. В случае одобрения новые правила позволят Еврокомиссии инициировать обязательное сокращение потребления газа по собственному усмотрению или по требованию по меньшей мере двух стран.

По словам одного из дипломатов, главная проблема будет заключаться не в технической подготовке проекта, а в том, чтобы привлечь к этому плану страны, менее зависимые от перебоев в поставках газа. Как передаёт издание, представители Еврокомиссии от комментариев по теме отказались.