В течение первых ста дней с начала спецоперации на Украине в Россию со всего мира поступало в среднем более €900 млн в день, пишет немецкий таблоид Bild. За это время Германия заплатила €16,72 млрд за российские газ, нефть и уголь — больше на них потратил только Китай. Весь ЕС за тот же период закупил у России энергоресурсов почти на €70 млрд. В итоге Москва «купается в деньгах» Запада, хотя многие страны стремятся сократить свою зависимость от России в сфере энергетики.

Спустя 143 дня после начала спецоперации на Украине Россия всё ещё продолжает получать доходы от экспорта энергоносителей. «Путин купается в наших деньгах», — пишет немецкий таблоид Bild.

Жёсткие санкции должны были ослабить экономику России и тем самым заставить лидера Кремля передумать и прекратить военные действия. Однако проблема в том, что важнейший источник денег России остался почти нетронутым. Речь об экспорте ископаемого сырья, причём Германия является одним из основных покупателей в этой сфере, подчёркивает издание.

Только с момента начала российской спецоперации на Украине Германия перечислила России €16,72 млрд за газ, нефть и уголь — об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром исследований энергетики и чистого воздуха CREA. За этот период только Китай купил у России сырьё на большую сумму (€25,44 млрд).

За это время почти €70 млрд из всего ЕС перетекли в руки Владимира Путина, утверждает Bild. В итоге одни только страны Евросоюза ежедневно платят за импорт энергии из России более €200 млн.

Тем не менее с марта платежи ЕС резко снизились примерно на 70% — потому что многие страны пытаются стать независимыми от российского импорта — а также, возможно, и потому, что из-за более высоких температур сейчас используется меньше энергии в отопительных системах.

В Германии ситуация иная: она настолько зависит от импорта российских энергоносителей, что газовые хранилища были опустошены на прошлой неделе, несмотря на летнюю погоду. Как сообщает немецкий таблоид, причиной тому стали ремонтные работы на газопроводе «Северный поток». Газ не поступает из России в Германию уже шесть дней.

Это свидетельствует о том, что даже спустя 143 дня после начала военной спецоперации на Украине Германия всё ещё настолько зависима от российского газа, что импорт из других стран не может покрыть спрос даже в разгар лета, подчёркивает издание.

Однако тот факт, что ЕС сократил свои выплаты, не означает, что денежный поток в Россию грозит иссякнуть: из других регионов мира в страну продолжают поступать большие объёмы «свежих денег», которые используются для финансирования военной спецоперации на Украине.

В течение первых ста дней боевых действий в Россию со всего мира поступало в среднем более €900 млн в день, утверждает немецкий таблоид Bild.