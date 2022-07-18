Ведущий Fox объявил Байдена единственным виновником экономических бед Америки

Джо Байден поставил во главе американских министерств радикальных марксистов, которые намеренно развалили систему и не намерены её чинить, заявил ведущий Fox News Марк Левин. По его словам, нынешняя инфляция и высокие цены на топливо связаны с климатической политикой Белого дома, а не с событиями на Украине, как бы ни хотелось демократам переложить вину на Владимира Путина.

Бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана, ведущий Fox News Марк Левин заявил, что ответственность за «подрыв» американской экономики и энергетики лежит исключительно на президенте США Джо Байдене.



В своей воскресной программе Левин призвал зрителей возлагать вину на тех, кто действительно этого заслуживает, и не обманываться привычными попытками Белого дома назначить кого-то другого козлом отпущения.



«На самом деле Джо Байден и Демократическая партия в ответе за подрыв нашей экономики и нашей энергетической отрасли, — приводит сайт Fox News слова телеведущего. — Это не имеет никакого отношения к иностранным силам, иностранным державам и пугалам. Это связано с реальной политикой, которая проводится уже десятки лет».



По словам Левина, меры, включённые демократами в так называемый Зелёный новый курс, изначально были сформулированы в 1970-е годы: тогда, на конференции в Европе, деятели науки и образования, марксистские активисты и левые политики предложили проталкивать свою экономическую политику в рамках климатической повестки дня.



«Маркс ненавидел индустриальное общество и был относительно шокирован, когда увидел, особенно в конце своей жизни, что в Соединённых Штатах… вместо того чтобы пролетарии, рабочие поднялись и сбросили буржуазию, владельцев и управляющих, случилось нечто совсем противоположное, — говорится в монологе телеведущего. — Образ жизни большинства людей улучшился, мы создали огромный средний класс, который стал сердцем и душой Америки и американской системы. Это противоположно тому, чего хотел Маркс. И с тех пор последние сто лет левые с этим борются, и сейчас борьба достигла пика».



Левин заявил, что при Байдене американские ведомства возглавили «самые радикальные назначенцы в истории страны», которые ведут «войну против капитализма».



Как отмечает сайт Fox News, телеведущий «яростно отверг» неоднократные утверждения Белого дома о том, что запредельные цены на бензин и инфляция в США — дело рук Кремля. «Это не Путин. Это не мировая экономика. Это Байден, байденовская администрация и демократы, воспринявшие каждый слог этой (антикапиталистической. — ИноТВ) пропаганды. Позвольте высказаться предельно ясно. Это не имеет никакого отношения к вводу российских войск на Украину. Это не имеет никакого отношения к Саудовской Аравии. Это не имеет отношения ни к чему, кроме Джо Байдена, демократического конгресса и радикалов. И знаете, какой у них план по исправлению ситуации с энергетикой? У них нет плана. Они сломали систему и не имеют никакого намерения её чинить», — заключил Левин.