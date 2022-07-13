Fox: не хватает лидерских качеств — глава Forbes усомнился, что администрация Байдена выведет США из рецессии

В интервью Fox Business президент и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс заявил, что в Америке уже наблюдается экономический спад. При этом, по его словам, власти Соединённых Штатов не демонстрируют, что они способны найти выход из обостряющегося кризиса и повести за собой другие страны.

Стив Форбс, я полагаю, вы считаете, что мы уже находимся в рецессии.

СТИВ ФОРБС, президент и главный редактор Forbes: Десятки миллионов американцев, определённо, чувствуют, что движутся назад, а не вперёд. И перспективы выглядят не очень радужно, если задуматься о том, что произойдёт с затратами на мазут в зимнее время и ставками по ипотечным кредитам. Несмотря на определённое понижение, они всё равно будут значительно выше, когда их скорректируют позже в этом году.

Так что да, людей пытаются обвинить в том, что если они не чувствуют, что находятся в рецессии, значит, они не в рецессии. Нет. Каждый раз, когда вы делаете покупки, заглядываете в чековую книжку, смотрите на свой банковский счёт, проверяете (пенсионный план. — ИноТВ) 401k, то (осознаёте. — ИноТВ): «Нет, всё не так, как должно быть».

К настоящему моменту речь не идёт о глубокой рецессии?

СТИВ ФОРБС: Нет.

Станет ли она глубокой?

СТИВ ФОРБС: Что же, всё будет зависеть от руководства, и это даёт повод на минутку задуматься. Ведь назревающий за рубежом кризис касается не только таких слаборазвитых стран, как Шри-Ланка. Другие 70 государств и Европейский центральный банк находятся в отчаянном положении. Смогут ли они продолжать покупать облигации и одновременно бороться с инфляцией? У Италии проблемы. Япония испытывает финансовые трудности.

Итак, у вас есть эти «чёрные лебеди». Способна ли эта администрация справиться с кризисом? Вы уже видите, что на Украине они делают не всё, что должны. Они не организовали проход нейтральных судов для вывоза украинского зерна, что им необходимо попытаться сделать. Так где лидерские качества? Если бы у нас было надлежащее руководство, мы могли бы увидеть выход из сложившейся ситуации.

Ладно, у нас его нет. Точно. Стив Форбс. Большое вам спасибо, сэр.

СТИВ ФОРБС: Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.