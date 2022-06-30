Не Россия, а Европейский центральный банк — немецкий экономист назвал виновника рекордной инфляции

Экс-глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Ханс-Вернер Зинн заявил, что основная ответственность за инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке (ЕЦБ) и пандемии коронавируса, а не на украинском кризисе и росте цен на нефть, сообщает Compact. По его словам, нынешний уровень инфляции в Европе уже необычно высок, однако ситуация становится всё хуже и в августе потребительская инфляция достигнет 12%.

Бывший глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн возложил основную ответственность за надвигающийся экономический кризис на Европейский центральный банк (ЕЦБ). На финансовом конгрессе в Вене, организованном австрийской компанией в сфере торговли драгоценными металлами GVS, в минувшие выходные известный экономист заявил, что ЕЦБ «поджёг фитиль», а кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал «спичкой, из-за которой загорелось всё вокруг». По его словам, утверждения о том, что вина за инфляцию в Европе лежит исключительно на России, дают лишь упрощённое представление о ситуации­, пишет Compact.

По словам Зинна, инфляция, недавно превысившая в еврозоне отметку 8%, в отличие от её традиционных волн в настоящее время растёт не из-за увеличения спроса, а из-за сокращения предложения. С начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, наблюдаются перебои с поставками стали, дерева, микросхем, магния, алюминия и всех основных сырьевых товаров. Более 80% немецких компаний отмечают трудности с приобретением товаров производственного назначения на мировом рынке. Обычно такие проблемы возникают лишь у 20% компаний.

В контексте нынешнего кризиса, считает Зинн, необходимо говорить о стагфляции. Такая ситуация наблюдается в Германии впервые за 50 лет. По его словам, немцы столкнулись с «исторической ситуацией особого рода». Не украинский кризис, а безрассудные меры из-за коронавируса, нарушившие работу китайских портов, значительно увеличили нехватку товаров. Производственные расходы компаний выросли в несколько раз, и рост цен частично лёг на плечи конечных потребителей.

Хотя текущий нефтяной кризис также оказывает влияние на инфляцию, считать его её единственной причиной неправильно, утверждает Зинн. Нефтяной кризис — это лишь следствие прежних проблем. Ещё в начале кризиса, вызванного пандемией, арабские шейхи сократили добычу нефти, чтобы остановить дальнейшее падение цен. Цена тогда быстро вернулась к прежней отметке, но выйти на докризисные объёмы добычи так и не удалось. В этой области также наблюдается дефицит предложения.

Нынешний уровень инфляции уже необычно высок, однако ситуация становится всё хуже: в Германии цены производителей уже выросли на 33,6%, а в Испании и Италии — более чем на 40%. На потребительских ценах это отражается не полностью, однако они увеличиваются не менее чем на треть от этих величин. Потребительская инфляция всегда отстаёт примерно на три месяца. Таким образом, двузначные значения, а именно 12%, можно ожидать уже в августе. «Однако многие СМИ почти не замечают признаки грядущей гиперинфляции, а если и замечают, то используя лишь одностороннее освещение событий — в контексте украинского кризиса и цен на нефть», — подчёркивает экономист.

Приобретя государственные ценные бумаги на €5,3 трлн, ЕЦБ много лет назад «заложил основу для этого пожара» — и поэтому «несёт большую часть ответственности» за нынешний кризис. Бесконечные денежные эмиссии привели к огромному расширению денежной массы. ЕЦБ может остановить инфляцию только в том случае, если продаст государственные облигации на сумму более €4 трлн. Однако это почти невозможно, поскольку срок погашения этих облигаций ограничивается 31 годом, из-за обратного выкупа рынки ценных бумаг стран-покупателей потеряют ликвидность, а сами они обанкротятся — а значит, в настоящий момент они не заинтересованы в их покупке, считает Зинн.

«Никаких радужных перспектив на будущее. Но кто-то должен сообщить гражданам плохие новости, если федеральное правительство слишком трусливо, чтобы сказать всё начистоту», — резюмирует Compact.