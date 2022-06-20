ABC News: власти США пытаются ослабить боль от небывалой за 40 лет инфляции

Американские чиновники пытаются найти способы, которые позволили бы ослабить для жителей США болезненные последствия от небывалого за последние 40 лет роста цен, передаёт ABC News. При этом, как отмечает канал, финансовое давление от растущей инфляции ощущают на себе миллионы американцев.

Миллионы американцев начинают ощущать финансовое давление со стороны быстро растущей инфляции. Цены растут самыми высокими за 40 лет темпами. Чиновники правительства изыскивают способы частично смягчить эту боль, но сработает ли это? Репортаж корреспондента ABC Дидры Болтон.



В настоящий момент американцы оказались в затруднительном положении из-за почти рекордных цен на бензин, которые всё ещё колеблются в опасной близости к отметке 5 долларов за галлон.



ДЕВУШКА: Предпринять любое действие стало гораздо сложнее, поскольку буквально всё очень сильно подорожало.



Цена на топливо выросла на 60 процентов по сравнению с данными годичной давности. Инфляция теперь во главе списка самых тревожных для американцев вопросов. Президент Байден винит в этом крупнейшие нефтяные компании. Вот что он заявил нашему корреспонденту Мэри Брюс.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если опираться на стоимость барреля нефти, тогда она действительно не должна быть такой высокой. Но они получают заоблачные доходы.



По словам экспертов, это, возможно, отчасти и связано с высокими ценами на бензин, но кризис с энергоносителями начался более двух лет назад во время пандемии.



ПАТРИК ДЕ ХААН, глава отдела нефтяной аналитики компании GasBuddy: Американцы резко прекратили активно пользоваться машинами, также стало меньше авиарейсов. Спрос резко упал, из-за чего нефтеперерабатывающие предприятия потеряли миллиарды долларов и в итоге закрылись. Причём во многих случаях эти нефтеперерабатывающие предприятия закрылись навсегда.



Законодатели и промышленные группы предлагают как минимум три средства для исправления ситуации: дисконтные карты на бензин, освобождение от налога на бензин или задействование закона о производстве продукции оборонного назначения для того, чтобы наладить работу этих нефтеперерабатывающих предприятий.



ГРЕГ МАКБРАЙД, главный финансовый аналитик ресурса bankrate.com: Это самое серьёзное давление на бюджеты домохозяйств, поскольку самый серьёзный рост цен наблюдается в таких категориях, как предметы первой необходимости, жильё, продукты питания и энергоносители. Здесь прирост был наиболее стойким.



За год филе куриной грудки подорожало почти на 28 процентов, галлон молока — более чем на 20 процентов, а арендная плата за однокомнатную квартиру — на 25,5 процента.



ДИДРА БОЛТОН, корреспондент ABC News: Конечно же, администрация Байдена занижает возможность рецессии, ссылаясь на крепость американского рынка труда, но если руководители компаний разуверятся и станут нанимать меньше людей, то это может усугубить любой потенциальный спад. Уит.



И это вызывает тревогу. Дидра, благодарю Вас. Не пропустите завтра утром эксклюзивное интервью Джорджа Стефанопулоса с главой минфина Джаннет Йеллен о планах администрации Байдена в сфере экономики и о растущих опасениях по поводу рецессии.



Дата публикации 19 июня 2022 года.