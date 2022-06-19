Washington Times Оригинал

WT: в Лондоне прошёл многотысячный протест против резкого роста стоимости жизни

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В центре Лондона прошёл многотысячный марш в знак протеста против резкого роста стоимости жизни, сообщает The Washington Times. Протестующие требовали от британского правительства помочь людям, которые столкнулись с расходами, растущими быстрее, чем их заработная плата.
WT: в Лондоне прошёл многотысячный протест против резкого роста стоимости жизни
YouTube
Тысячи жителей Британии прошли маршем по центру Лондона в знак протеста против резкого роста стоимости жизни, пишет The Washington Times со ссылкой на информагентства.

Огромные толпы людей собрались в британской столице на митинг с требованием к правительству сделать больше для того, чтобы помочь людям, которые столкнулись с расходами, растущими быстрее, чем их заработная плата.
 
Премьер-министра Бориса Джонсона при этом подвергли критике за его медленную реакцию на кризис стоимости жизни. А когда протестующие проходили мимо резиденции премьера на Даунинг-стрит, раздался неодобрительный гул, отмечается в статье.

Сотрудник одной из благотворительных жилищных организаций Лондона Бен Робинсон заявил, что правительство не понимает, насколько плохо обстоят дела у бедных.
 
«В наши офисы обращаются жильцы, которые стоят перед выбором: либо кормить своих детей, — не себя, а своих детей, — либо платить за аренду и отопление, — сказал он. — Это просто не тот выбор, с которым должны сталкиваться люди в четвертой по величине экономике мира».

Как отмечается в статье, инфляция в Британии и по всей Европе растёт, поскольку украинский конфликт привёл к сокращению поставок энергоносителей и основных продуктов питания, таких как пшеница.

При этом, как указывает издание, рост цен наблюдался ещё до этого конфликта, поскольку восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 привело к сильному потребительскому спросу.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Times США Северная Америка
теги
Великобритания инфляция коронавирус кризис протест спецоперация России на Украине Украина экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров