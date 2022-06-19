Die Zeit: глава Минфина ФРГ предложил отменить субсидии на покупку электроавтомобилей

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за отмену субсидий на покупку электроавтомобилей, пишет Die Zeit. По мнению Линднера, такая мера не имеет смысла в условиях роста инфляции.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выразил намерение отменить государственные субсидии на покупку электроавтомобилей, пишет Die Zeit. По словам Линднера, правительство просто не может себе позволить совершать подобные вливания.
«До сей поры субсидии на весь срок службы электроавтомобилей составляли до €20 тыс, даже для наиболее имущих слоёв населения. Это слишком много. Здесь мы можем сэкономить миллиарды и направить их на более полезные направления», — приводит издание слова главы Минфина ФРГ. Линднер отметил, что снизить финансовую нагрузку на граждан можно посредством снижения налогов.
Издание напоминает, что Линднер ещё в конце мая высказался за сокращение государственных субсидий. Теперь же правящая коалиция ФРГ готовит реформу приобретения электромобилей и гибридных автомобилей. Согласно плану министра экономики ФРГ Роберта Хабека, субсидирование покупок гибридных автомобилей должно прекратиться к концу 2022 года.
По словам Линднера, в условиях растущей инфляции сохранять субсидирование электроавтомобилей не имеет смысла, поскольку только разгоняет цены. В то же время, ослабление налогов поможет обуздать инфляцию, считает глава Минфина.
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