Das Erste: федеральные земли Германии впервые согласились ограничить скорость на автобанах — на время украинского кризиса

На конференции в Вильгельмсхафене министры окружающей среды федеральных земель Германии выступили за временное ограничение скорости на автобанах, сообщает Das Erste. Решение стало историческим — министры окружающей среды впервые достигли консенсуса. Своё требование они обосновали необходимостью экономии энергии и снижения зависимости от импорта в кратчайшие сроки в связи с украинским кризисом.

На конференции в Вильгельмсхафене министры окружающей среды федеральных земель Германии высказались за ограничение скорости на автобанах. «Мы должны способствовать борьбе с изменением климата в том числе посредством ограничения скорости», — заявил председатель конференции, министр окружающей среды Нижней Саксонии Олаф Лиз. Несмотря на то что представители Баварии и Северного Рейна — Вестфалии отметили, что считают действие меры ограниченным и не поддерживают его «из соображений соразмерности», решение было принято единогласно, сообщает Das Erste.

Федеральные земли обосновали требование необходимостью экономии энергии в связи с украинским кризисом. В тексте итогового документа отмечается, что ограничение скорости будет «недорогой, быстро реализуемой и эффективной мерой» для сокращения потребления топлива и снижения зависимости от импорта в кратчайшие сроки. Вместе с тем ограничение скорости будет способствовать снижению выбросов парниковых газов, загрязняющих веществ и уровня шума.

Министры окружающей среды ещё никогда не были столь единодушны. Тем не менее конкретная цифра в документе не указывается. Лиз выступает за то, чтобы ограничить скорость 130 км/ч. Сначала мера может быть введена на ограниченный срок на время «продолжающегося конфликта».

По словам Лиза, на фоне украинского кризиса «необходимость переосмысления» ситуации на дорогах стала ещё более безотлагательной. «На мой взгляд, гонки на дорогах без каких-либо ограничений больше не соответствуют времени, — подчеркнул Лиз. — Настало время для большей экономии и бережного отношения к ресурсам».

Решение министров окружающей среды федеральных земель противоречит позиции федерального правительства, которое не включило требование об ограничении скорости в своё коалиционное соглашение — в основном из-за сопротивления Свободной демократической партии.

В то же время министры окружающей среды федеральных земель объявили ещё об одном важном намерении — ограничить использование биотоплива из культурных растений путём изменения закона. Их поддержала федеральный министр окружающей среды Штеффи Лемке. В одной Германии для производства биоэтанола, применяемого в качестве добавки к традиционному топливу, используется 2,4 млн тонн кормов и продуктов питания. 175 млн тонн зерна по всему миру оказывается в топливных баках. Это соответствует 9% мирового урожая. «Я думаю, было бы разумнее, если бы мы использовали землю для выращивания пищи», — заявил Лиз.

По словам федерального министра окружающей среды Штеффи Лемке, украинский кризис показывает уязвимость поставок продовольствия и сырья: «Агротопливо из продуктов питания и кормов перестало быть способом решения проблемы в то время, когда нам угрожает один из самых серьёзных глобальных продовольственных кризисов. Поля по всему миру будут необходимы для производства продуктов питания, поэтому нам необходимо сократить использование агротоплива из продовольственных и кормовых культур». Лемке намерена внести предложение об изменении закона в кратчайшие сроки.

Как отмечает Das Erste, управляющий директор экологической организации Deutsche Umwelthilfe Юрген Реш приветствует требование министров окружающей среды об ограничении скорости. Это было «абсолютно правильно, но запоздало, — заявил Реш. — Мы рады, что все министры окружающей среды поддерживают наш призыв о временном ограничении скорости».