SZ: за проезд зайцем в общественном транспорте каждый год в тюрьму отправляются более 50 тысяч немцев

По данным правительства ФРГ, каждый год из-за невозможности выплатить назначенный судом штраф в немецкие тюрьмы отправляется около 50 тыс. человек, сообщает Süddeutsche Zeitung. В некоторых федеральных землях за «получение услуг мошенническим путём», то есть за безбилетный проезд в общественном транспорте, отбывает срок каждый десятый заключенный. Эти правонарушители по большей части «бедны, больны и не представляют опасности с точки зрения уголовного права», однако отказываться от такой практики правительство пока не собирается.

Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф, следует из данных правительства ФРГ, предоставленных по запросу парламентской фракции Левой партии, пишет Süddeutsche Zeitung.

В более бедных федеральных землях, таких как Бранденбург, около 10% всех тюремных камер регулярно занимают люди, которые фактически были приговорены лишь к выплате штрафа. С другой стороны, в более богатом Гамбурге этот показатель обычно составляет 3-4%.

Федеральное правительство не сообщает, о каких конкретно правонарушениях идёт речь. Однако оно ссылается на исследование криминологической службы Северного Рейна — Вестфалии. В большинстве случаев дело касается «получения услуг мошенническим путём», то есть, как правило, безбилетного проезда в местном общественном транспорте.

Несмотря на то что все правонарушители имеют возможность отработать свой штраф в случае его неуплаты, люди, которые неоднократно предстают перед судом за «получение услуг мошенническим путём», зачастую не могут сделать этого из-за проблем со здоровьем. Криминологическая служба Северного Рейна — Вестфалии продолжает: «Эти заключённые — даже по сравнению с другими неплатёжеспособными лицами — по большей части бедны, больны, социально изолированы и не представляют опасности с точки зрения уголовного права на момент начала отбывания наказания».

Относительно высоким уровнем должников в тюрьмах выделяются прежде всего земли Восточной Германии. Однако Бавария также демонстрирует высокие показатели. По состоянию на 30 июня 2021 года 7,73% всех заключённых Баварии находились в тюрьме только из-за неуплаты штрафа. Это самое высокое значение в Западной Германии. Кроме того, их число увеличилось по сравнению с предыдущими годами, в то время как почти во всех других федеральных землях этот показатель уменьшился. Снижение было связано с пандемий коронавируса, которая создавала большие трудности для пенитенциарной системы, и во многих землях судебная власть воздерживалась от заключения в тюрьму тех, кто не выполнил свои обязательства по штрафам, или, по крайней мере, откладывала исполнение наказания.

По данным федерального правительства, расходы на содержание под стражей неплатёжеспособных лиц составляют в среднем €157,72 за день. Это означает, что на таких осуждённых, зачастую за то, что они просто пользуются городским транспортом, не покупая билет, во всей Германии каждый день тратится в общей сложности около €450 тыс. Депутат бундестага от Левой партии Клара Бюнгер критикует существующее положение дел: «Эти суммы можно было бы использовать гораздо более разумно, например, для предоставления бесплатных социальных билетов нуждающимся и, в среднесрочной перспективе, для расширения бесплатного местного общественного транспорта».

Для решения проблемы «зайцев» парламентская фракция Левой партии подготовила соответствующий законопроект. Из текста документа следует, что уголовная ответственность за безбилетный проезд должна быть снята, причём без возможности заменить ею штраф. Нет необходимости квалифицировать данное правонарушение как административное, поскольку деяние уже «наказывается значительно завышенным штрафом за безбилетный проезд» в размере €60 по всей стране, что превышает большинство штрафов за парковку в неположенном месте в размере от €15 до €25. «Светофорная коалиция должна действовать быстро», — требует депутат Левой партии Бюнгер.

В коалиционном соглашении СДПГ, зелёных и СвДП фигурирует тема «получения услуг мошенническим путём». Там отмечается, что коалиция намерена исследовать этот вопрос, но ещё не приняла окончательного решения. В своём ответе на запрос Левой партии федеральное правительство заявляет: принцип, согласно которому наказание за неуплаченные штрафы должно отбываться в тюрьме, по-прежнему считается разумным. Этот принцип создаёт «эффективные средства давления» для принудительной выплаты штрафа. Однако правительство «открыто для новых предложений». Например, о том, что в будущем один день содержания под стражей может компенсировать две дневные ставки штрафа вместо одной, отмечает Süddeutsche Zeitung.