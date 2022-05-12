Le Figaro: «в тюрьмах нет мест» — французский адвокат объяснил рост рецидивов преступлений во Франции

Во Франции несколько раз в год происходят преступления, совершённые освобождёнными досрочно преступниками, отмечает в интервью Le Figaro адвокат Стефан Мэтр. По его словам, смягчение приговоров, в том числе за тяжкие преступления, превратилось в стране в систему. Причина, как утверждает эксперт, заключается в отсутствии мест в тюрьмах.

Француз, осуждённый в 2010 году за убийство и условно освобождённый с декабря 2021 года, подозревается в совершении изнасилования в Нанси 27 апреля, сообщает Le Figaro. По словам адвоката Стефана Мэтра, подобные случаи, когда осуждённый на несколько десятилетий тюремного заключения выходит на свободу за десять лет до окончания срока наказания и обвиняется в рецидиве, повторяются во Франции по несколько раз в год. Как подчёркивает специалист, это происходит из-за того, что французское государство превратило изменение меры пресечения в систему. Осуждённый, в том числе за тяжкие преступления, гарантированно выйдет на свободу, отбыв половину срока наказания.

Суды присяжных и исправительные суды выносят приговоры, но сразу же после этого дела передаются судье, которому поручено не применять приговоры, поясняет эксперт. Суды по приведению приговоров в исполнение не являются публичными. Таким образом, существует уголовный процесс в СМИ, который предстаёт перед глазами общественности, а затем за кулисами решение, принятое от лица французского народа, фактически отменяется, утверждает адвокат.

Как напоминает собеседник издания, в 1981 году французские парламентарии приняли решение об отмене смертной казни на том основании, что существуют другие способы наказания осуждённого за тяжкие преступления, то есть длительное тюремное заключение. Однако начиная с 2000-х годов судебная система начала последовательно изменяться, что привело к серьёзному росту случаев досрочного освобождения преступников. Главной причиной, по словам специалиста, стало отсутствие мест в тюрьмах. Из-за этого исполнение приговоров оказалось невозможным, и все сменяющие друг друга министры юстиции обращались к судебным органам с просьбами об изменениях меры пресечения заключённых. Осуждённому больше не нужно даже самому подавать заявление для этого, отмечает адвокат.

Широкое распространение получило смягчение приговоров путём условно-досрочного освобождения и приостановления действия приговора по медицинским показаниям. Сегодня каждые шесть месяцев происходит рецидив тяжкого преступления, напоминает юрист. При этом судьи решают, что мужчина, способный нанести 80 ударов ножом пожилой даме в её собственном доме, который он собирался ограбить, должен выйти на свободу через десять лет, потому что эксперт сказал, что риск рецидива не доказан, негодует Мэтр. «У нас должна быть политическая совесть. Ответственность, в конце концов, несёт закон», — заключает адвокат.