BFM TV: заключённые спят на полу — тюрьмы во Франции переполнены

Во Франции впервые за два коронавирусных года число заключённых превысило символический порог в 70 тысяч человек, при этом заполненность исправительных заведений в среднем составила 117,1%, пишет BFM TV. В 44 тюрьмах этот показатель превышает 150%, а ещё в шести — 200%, так что 1878 французов за решёткой вынуждены спать на полу.
Согласно официальной статистике, на 1 апреля число заключённых во Франции превысило символический порог в 70 тыс. человек, зарегистрированный в марте, сообщает BFM TV. На начало месяца во французских исправительных учреждениях насчитывалось 71 053 преступника при 60 683 местах — таким образом, общая заполненность тюрем составила 117,1% (против 107,1% год назад).
Как рассказывает издание, порог в 70 тыс. человек не превышался во Франции с начала санитарного кризиса два года назад. За год к тюремному сроку приговорили ещё 5927 обвиняемых — и, таким образом, общее число отбывающих наказание выросло на 9,1%. По данным Министерства юстиции, сейчас за решёткой находится на 13 996 человек больше, чем позволяют вместить исправительные учреждения. Заполненность изоляторов, где обвинённые находятся до вынесения приговора или оправдания, составляет 139%, а 44 французские тюрьмы заполнены на 150%. Более того, в шести заведениях этот показатель выше 200%: 222,3% в Бордо-Градиньяне, 217% в Ниме, 215,8% в Перпиньяне, 205,1% в Фонтене-ле-Конт, 204,7% в Каркассоне и 203,1% в Фуа. Перенаселение в тюрьмах привело к тому, что 1878 заключённых вынуждены спать на матрасе на полу — год назад в таком положении находилось 830 человек.
В заключению BFM TV указывает на то, что 19 351 человек оказались за решёткой в ожидании вынесения приговора. В целом на 1 апреля арестовано 86 518 правонарушителей, из которых 14 719 человек по решению суда носят электронный браслет, а 746 человек отбывают наказание вне исправительных учреждений.
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