CNN: число преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке за первые месяцы 2022-го выросло на 76%

В Нью-Йорке с 1 января по 10 апреля 2022 года зарегистрировали на 76% больше правонарушений на почве ненависти к различным социальным группам, чем за аналогичный период 2021-го, передаёт CNN со ссылкой на городской департамент полиции. По информации полицейских, особенно быстрый рост демонстрируют преступления, мотивированные антисемитизмом.

Число преступлений на почве ненависти в Нью-Йорке за первые месяцы 2022-го выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает CNN. По информации канала, об этом свидетельствуют данные, обнародованные на этой неделе оперативной группой департамента полиции Нью-Йорка по преступлениям на почве ненависти (Hate Crimes Task Force, HCTF).

Как следует из доклада HCTF, с 1 января по 10 апреля прошлого, 2021 года правоохранительные органы зафиксировали в Нью-Йорке 110 преступлений такого типа, тогда как в те же даты 2022-го — уже 194, пишет сайт CNN.

Согласно данным HCTF, тогда как за весь прошлый год в городе было зарегистрировано 28 преступлений на почве антисемитизма, только за первые месяцы 2022 года подобных происшествий произошло уже 86. Среди конкретных примеров — несколько случаев насильственных нападений в Бруклине, инцидент со свастикой, нарисованной на школьном автобусе, а также дело подростка, который, по данным обвинения, угрожал шести еврейским мальчикам мечом в районе Верхний Вест-Cайд, перечисляет журналист CNN.

Как свидетельствует доклад HCTF, число преступлений в отношении темнокожих удвоилось: в 2022 году полиция зарегистрировала 26 таких правонарушений против 13 за тот же период 2021-го. В то же время число преступлений в отношении азиатов, напротив, снизилось на 32%. Количество правонарушений на почве сексуальной ориентации выросло на 12, говорится в материале CNN.

По информации американского канала, в нынешнем году Нью-Йорк действительно накрыла настоящая волна насильственных преступлений. Так, на этой неделе 62-летний местный житель Фрэнк Джеймс открыл огонь в поезде метро в Бруклине, ранив десятерых. Ранее в этом месяце судебные органы предъявили обвинения в преступлениях на почве ненависти мужчине, который в конце февраля совершил в течение трёх часов нападения на семерых женщин азиатского происхождения. А в марте было возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города, который, по версии обвинения, избил 29-летнего мужчину азиатского происхождения молотком на одной из станций метро на Манхеттене.

По информации CNN, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее обнародовал план по борьбе с насилием и преступностью, в котором в том числе обозначены долгосрочные цели по укреплению экономической обстановки, повышению качества образования и улучшению доступности психологической помощи.