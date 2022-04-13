Jacobin: обеляя «Азов», западная пресса обостряет украинский кризис

С началом российской спецоперации на Украине многие западные СМИ неожиданно сменили своё отношение к полку «Азов» и другим крайне правым организациям, преуменьшая их влияние и радикальность, пишет штатный сотрудник Jacobin Бранко Марсетич. По его словам, в результате подобного переписывания истории и пиара самых настоящих нацистов мир может столкнуться с ещё большей катастрофой.

С началом российской спецоперации произошло кое-что любопытное. Западная пресса, которая последние пять лет была зациклена на перспективах фашистского реванша, стали преуменьшать роль неонацистов на Украине, пишет штатный сотрудник Jacobin Бранко Марсетич.

«Теперь нам говорят: украинских ультраправых можно не брать в расчёт, они не отличаются от своих западных единомышленников и не пользуются большим влиянием, поскольку не одерживали заметных побед на выборах. Любое утверждение об обратном рассматривается как путинская пропаганда», — отмечает журналист.

По его мнению, подобная трактовка, которой придерживаются западные СМИ, — это предательство журналистики, которая должна доносить правду. Есть лучший способ помочь украинцам, «чем притворяться, что их местные ультраправые не представляют опасности, или даже реабилитировать настоящих нацистов».

«Самая дерзкая часть этой контрпропагандистской кампании — стремление обелить полк «Азов», который на протяжении многих лет практически является синонимом всех ультраправых на Украине. Теперь нам говорят, что он не представляет собой ничего подобного», — подчёркивает Марсетич.

Так, немецкая радиокомпания Deutsche Welle* утверждает, что после включения «Азова» в состав Нацгвардии его «уже нельзя классифицировать как правую экстремистскую организацию». Британская корпорация «Би-би-си» тоже настаивает, что полк стал «менее радикальным» с массовым наплывом новых членов и после ухода его основателя и сторонника превосходства белой расы Андрея Билецкого, который в 2016 году создал политическую партию «Национальный корпус».

Это не единичные примеры. Лондонская The Times заявляет, что «Азов» «оспаривает свою ультраправую репутацию». Эксперт Financial Times заверяет, что организация «деполитизировалась». Но все эти оценки, мягко говоря, вызывают сомнения.

«Полк «Азов» поддерживает тесные связи с Национальным корпусом. Поэтому его лучше всего можно охарактеризовать как возглавляемый или связанный с ультраправыми», — говорит эксперт Оттавского университета Иван Качановский. «Я считаю, что они («Азов» и Национальный корпус. — ИноТВ) являются частью одного и того же движения, и я приводил тому доказательства», — отмечает репортёр-расследователь Алексей Кузьменко.

Несмотря на утверждения западных СМИ, Билецкий продолжает участвовать в работе «Азова». Более того, став депутатом Рады, он помогал финансировать организацию и искал для неё спонсоров среди бизнесменов, обращает внимание Марсетич.

По словам журналиста, у действующего командира полка Дениса Прокопенко тоже «подозрительная биография». Он был одним из лидеров футбольных хулиганов киевского «Динамо», которые первыми пополнили ряды «Азова» и других антироссийских военизированных формирований.

Неожиданная смена риторики СМИ не осталась без внимания некоторых неонацистов, которые усмотрели в этом лишь неловкую попытку оправдаться перед ними за прошлую критику. «Если кое-кому в западной прессе, похоже, хочется верить, что на Украине нет серьёзной проблемы с ультраправыми, то сами неонацисты не питают таких иллюзий», — отмечает автор статьи.

На его взгляд, обеление «Азова» является частью более широкой тенденции преуменьшения влияния всех украинских радикалов. Даже Антидиффамационная лига теперь уверяет, что ультраправые — это «очень маргинальная группа, не имеющая политического влияния и не нападающая на евреев или еврейские учреждения».

Между тем в 2019 году группа «Центр Суфан», которая занимается вопросами терроризма и внешней политики, сообщала, что Украина «становится центром более широкой сети транснационального экстремизма». Согласно отчёту организации, гражданская война в Донбассе привлекла тысячи сторонников превосходства белой расы со всего мира, поскольку у них появилась возможность получить боевой опыт. Словно Афганистан, который в 1980-х стал прибежищем для джихадистов, некоторые регионы Украины приняли множество правых радикалов, которые хотят «по возвращении в страны своего происхождения (или в третьи страны) сеять хаос и использовать акты насилия как средство вербовки новых членов».

Правозащитные организации также били тревогу из-за угрозы крайне правых на Украине. Более того, Human Rights Watch упрекала власти страны в том, что они не только не борются с радикалами, но и привлекают их к полицейской службе, напоминает Марсетич.

В качестве одного из аргументов западная пресса часто ссылается на то, что украинским радикалам не удавалось добиться существенных электоральных успехов. Но при этом трудно не заметить, что сама власть страны выполняет «пожелания» крайне правых, в том числе занимается прославлением нацистских коллаборантов и ревизионизмом холокоста.

Самое примечательное, что те самые мейнстримовые СМИ, которые старательно преуменьшают эту проблему, выпускали одни из самых лучших репортажей об опасности ультраправых на Украине. Та же «Би-би-си», которая сегодня убеждает зрителей в том, что украинские националисты — это не повод для беспокойства, на протяжении многих лет освещала деятельность «Азова» и других радикалов.

Ранее на канале британской корпорации выходил сюжет о «Правом секторе»** и его мечтах о госперевороте, а также репортаж о военизированной группировке «Национальная дружина», связанной с «Азовом», которая патрулирует улицы Украины вместе с полицией. «Нам остаётся только предположить, что сегодняшняя «Би-би-си» либо не знает о своих прошлых репортажах, либо тоже считает их частью успешной кремлёвской пропагандистской кампании», — иронизирует Марсетич.

Несмотря на широкое освещение темы фашизма в контексте внутренней политики на Западе, The Guardian почти не упоминала о радикалах во время текущего конфликта, а если и сообщала, то только для того, чтобы преуменьшить значение проблемы и переключиться на Путина. При этом всего четыре года назад газета делилась опасениями, что «шаткая украинская демократия может быть захвачена всё более уверенными в себе ультраправыми». Она также рассказывала о разветвлённой сети детских летних лагерей «Азова», отмечая «его распространяющееся влияние» и показывая украшенных нацистскими татуировками инструкторов.

Более того, даже финансируемое правительством США «Радио Свобода»*** в течение многих лет сообщало об опасностях крайне правых на Украине. Теперь, возможно, за подобные сюжеты их могут обвинить в «распространении кремлёвской пропаганды», обращает внимание автор статьи.

Ещё в прошлом году Time писал об «Азове», рассказывая о его политической партии, летних лагерях, издательствах и связанных с полицией отрядах самообороны. Представитель организации признавался, что её цель — создание ультраправой коалиции на Западе для захвата власти на континенте. Он также хвастал, что в отличие от американских или европейских правых полк «обладает как минимум двумя учебными базами и обширным арсеналом оружия, от беспилотников и бронетехники до артиллерийских орудий». Его слова совсем не стыкуются с распространённым ныне утверждением о незначительности украинских неонацистов, считает Марсетич.

«Это всего лишь капля в море. В то время как вы всё ещё найдёте свою долю отрицания в старых репортажах — в стремлении репортёров к чрезмерной точности перед лицом российской пропаганды нет ничего нового, — репортажи мейнстримовой западной прессы (США, Великобритании, Германии или других стран Европы) до 2022 года, как правило, оставят вас гораздо лучше осведомлёнными о реальном положении крайне правых на Украине и опасностях, которые они представляют, чем что-либо, что публикуется сейчас или, судя по всему, будет публиковаться в ближайшие месяцы и годы», — отмечает журналист.

По его словам, о массе подобных «неудобных репортажей» не просто забывают, но и откровенно искажают. Не так давно Yahoo News отклонил как «кремлёвскую пропаганду» новость, в которой содержался хорошо задокументированный факт того, что ультраправые группы сыграли ключевую роль во время «майдана».

«До этого конфликта западные СМИ представляли украинских ультраправых, которые были исключительно хорошо организованы, имели тесные связи как с украинским государством, так и с частными благотворителями, всё более наглыми, жестокими, угрожающими демократии и наращивающими своё влияние. Внезапно те же самые медиа теперь говорят нам, что всё это просто ложь и российская пропаганда, в соответствии с излюбленными тезисами самих неонацистов. Назвать подобное поведение «оруэлловским» — значит серьёзно его недооценить», — подчёркивает автор статьи.

По его мнению, СМИ, занимающиеся этим ревизионизмом и даже реабилитирующие «Азов» и других крайне правых экстремистов, оказывают огромную медвежью услугу своей аудитории и совсем не помогают Украине. Вдобавок, как опасаются эксперты, тем самым они повышают популярность подобных радикальных организаций на Западе.

Ранее финансируемый правительством Германии проект по борьбе с экстремизмом предупреждал о риске, что «правые экстремисты и террористы могут научиться обращению с оружием и взрывчатыми веществами на Украине», чтобы впоследствии использовать эти навыки на родине. Но сегодня западные СМИ почти полностью игнорируют эту тему, несмотря на то что в страну устремляются тысячи иностранных боевиков.

Существуют серьёзные риски и для Украины. Западная общественность, неосведомлённая об опасностях крайне правых, наблюдает, как её правительства без какого-либо обсуждения посылают в страну лавину оружия, которое попадёт в руки экстремистов — тех самых экстремистов, которые неоднократно нападали на меньшинства, хотели установить диктатуру, не раз угрожали и применяли насилие против правительства и уже помогли свергнуть одного президента.

К сожалению, западная пресса «невольно продвигает точку зрения, популярную среди экстремистов». «Нам не нужно делать вид, что у Украины нет проблем с ультраправыми, чтобы оказать стране нашу поддержку и солидарность. Но, переписывая историю и занимаясь пиаром самых настоящих нацистов, мы можем незаметно для самих себя оказаться в ещё большей катастрофе», — заключает Бранко Марсетич.

* Deutsche Welle — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022. ** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.