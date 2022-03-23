Конгрессмен США: Вашингтон годами натравливал Украину на русского медведя

В эфире Voice of Rural America Network член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в том, что их ложные обещания подтолкнули Киев к противостоянию с Москвой. При этом он высказала мнение, что, вопреки репортажам западных СМИ, российская операция на Украине продвигается «очень успешно».

Военная техника, о которой мы говорим, помощь, санкции — всем этим можно было заняться заранее, задолго до того, как Путин ввёл войска на Украину. И я никак не могу взять в толк, почему мы бездействовали и просто смотрели на происходящее? Почему Байден бездействовал и смотрел за происходящим, конгрессвумен?

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член конгресса США от Республиканской партии: На самом деле речь идёт о более продолжительной истории, которая игнорируется. Всё началось ещё до 2015 года. Необходимо мысленно вернуться к временам администрации Обамы — Байдена и тому, что они делали.

Вы, должно быть, не помните видео о том, как Линдси Грэм и Джон Маккейн посещали Украину. Они поддержали Украину. Они старательно подталкивали её к Западу, хотя наилучшим решением для украинского народа было бы объявить себя нейтральным государством и действовать скорее как Финляндия и ряд других стран, чтобы не оказаться в центре ожесточённой борьбы между Путиным и Западом. Но и именно это с ними произошло. И теперь дело дошло до Джо Байдена.

Кстати говоря, я также возлагаю ответственность на других. Как я сказала, всё это восходит к временам администрации Обамы. И я виню таких людей, как Линдси Грэм, которые каждый вечер с телеэкранов умоляют о войне. Именно они дали украинскому народу ложную надежду.

И теперь вы видите, как Украина продолжала дразнить и дразнить медведя, то есть Россию. И Россия ввела войска. И правда — эта тяжёлая правда — состоит в том, что Украина не сможет победить. Россия очень успешно ведёт свою спецоперацию. Даже несмотря на то, что телевидение пытается убедить нас в обратном. Судя по тому, что мы наблюдаем и знаем о том, что там происходит, у Украины нет выхода.

Всё это время моя точка зрения остаётся следующей, Брайан: я выступаю категорически против того, чтобы американские налоги и войска, наши сыновья и дочери раз за разом использовались в иностранных конфликтах, в которых нам не место и в которых никто не побеждает. И если говорить откровенно об этих зарубежных войнах, то они всегда сводятся к энергоносителям. Они ведутся за нефть или — в их новой ипостаси — за редкоземельные минералы.

Один из неудобных моментов, который игнорируется и о котором не говорят, — это запасы лития и других редкоземельных минералов на Украине. И это вызывает вопросы относительно долгосрочных планов тех, кто проявляет большой интерес (к добыче полезных ископаемых. — ИноТВ) и контролирует Украину.

То, что происходит с украинским народом, — это трагедия. Мы видим, что Польша приняла свыше трёх миллионов беженцев. Многие люди умирают. Эти душераздирающие вещи круглосуточно транслируются в новостях. Но в то же самое время СМИ, выступая в качестве соучастников, не рассказывают правду.

Они должны говорить о неонацистских военизированных формированиях, которые глубоко интегрированы в украинскую Национальную гвардию и вооружённые силы. Ещё не так давно СМИ освещали эту тему. В начале прошлого года журнал Time делал про это документальный фильм. Но теперь они делают вид, что этой проблемы не существует.

И всё это происходит после того, как демократы называют республиканцев нацистами уже на протяжении пяти или шести лет. И после того, как они объявили Трампа «Гитлером», что является самым чудовищным оскорблением для любого человека. И республиканцы, разумеется, не являются нацистами.

Но меня шокирует готовность конгресса перечислять 14 миллиардов долларов и раз за разом увеличивать поставки оружия на Украину. И возникает вопрос: не окажутся ли эти деньги и американская военная техника в руках украинских неонацистов.

И ещё одна тема, которую необходимо обсудить, Брайан, — это биолаборатории на Украине и их содержание. Они действительно там есть. Это правда.

Да.

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Причём дело касается не только Украины, Брайан. Они также находятся в других странах, в том числе в Казахстане, Грузии и других бывших советских республиках.

Я работаю над законопроектом, который должен запретить США финансировать разработку биологического оружия. Он почти готов и вскоре будет вынесен на голосование. Потому что спустя два года эпидемии COVID-19, после того урона, который она нанесла всему миру и американской экономике — возможно, нам не удастся её восстановить, мы на грани стагфляции и рецессии, — мы должны очень вдумчиво подходить к тому, как именно тратятся наши налоги. Что касается биолабораторий, то мы должны настойчиво добиваться того, чтобы деньги никогда не тратились на создание биооружия.

Дата выхода в эфир 22 марта 2022 года.