Политтехнолог Роджер Стоун поддержал Москву в её противостоянии Киеву. По словам видного сторонника 45-го президента США, американские СМИ намеренно искажают мотивы, которыми Владимир Путин руководствуется на Украине, пишет Newsweek.

Американский политтехнолог Роджер Стоун встал на сторону Владимира Путина. Видный сторонник бывшего президента Дональда Трампа поддержал спецоперацию России на Украине, назвав её «оборонительной», сообщает Newsweek.

«Ситуация на Украине даже отдалённо не похожа на то, о чём нам говорят», — сказал Стоун в недавнем интервью. По его словам, Киев разместил на своей территории ракетные комплексы, целью которых должна была стать Россия.

«Там [на Украине] действительно есть биолаборатории, которые финансируются на наши налоги, и в них готовят, кто знает, какую чуму, чтобы обрушить на российский народ, — отметил Стоун. — Путин действует не наступательно, а оборонительно. Но вы не прочтёте об этом в мейнстримовых СМИ».

Стоун также продвигал аналогичные идеи через свой Telegram-канал. «Российские группы заявляют, что они раскрыли заговор украинцев, планировавших разместить в стране биологическое оружие с помощью НАТО», — говорится в недавнем посте, которым поделился политтехнолог.

Ранее Москва обвинила Киев в разработке биологического оружия при поддержке Вашингтона. В ответ украинские и американские власти заявили, что лаборатории используются для «предотвращения и противодействия вспышкам инфекционных заболеваний», напоминает издание.

США действительно уже разместили батареи ПРО в Румынии и планируют развернуть их в Польше. Однако на начало спецоперации на вооружении ВСУ находились старые советские ракетные комплексы. Впрочем, незадолго до этого министр обороны Украины приезжал в Вашингтон и просил предоставить Киеву американские системы, признаёт Newsweek.