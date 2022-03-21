Newsweek: союзник Трампа назвал действия России на Украине «оборонительными»
Американский политтехнолог Роджер Стоун встал на сторону Владимира Путина. Видный сторонник бывшего президента Дональда Трампа поддержал спецоперацию России на Украине, назвав её «оборонительной», сообщает Newsweek.
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